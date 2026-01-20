今後の雪の予報について、今回特に警戒してほしいポイントは、寒気が居座り続ける「期間の長さ」です。

21日（水）から25日（日）までの正午時点の雪の予想です。

日本海側を中心に広い範囲でこの先5日間、雪が降り続ける予想です。

21日（水）から22日（木）にかけて予想される降雪量は、北陸、東北で100センチ、中国、近畿で70センチとなっています。

さらにその翌日、22日（木）から23日（金）にかけては、日本海側、特に新潟県では130センチという記録的な大雪が予想されています。

また、今回の“最長寒波”は、普段あまり雪が降らないところでも雪をもたらします。21日（水）は午後に東京で雪がちらつく可能性があり、22日（木）は名古屋など東海で大雪となるところもありそうです。

日本海側ではこの降り積もった雪に加えて、その後も25日（日）にかけて大雪が予想されています。短時間で急激に積雪が増えると、多くの車が道路上で身動きがとれなくなったり、新幹線など交通機関が乱れたり、物流が停滞する可能性もあるため、警戒が必要です。

気象庁や国土交通省も、大雪が予想される地域では“不要不急の外出”を控えるように呼びかけています。

（1月20日放送『news zero』より）