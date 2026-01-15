【Amazon：DJI Osmo Pocket 3】 セール期間：1月21日～2月3日23時59分

DJI Osmo Pocket 3 + DJI Mic 2 トランスミッター（シャドーブラック）

AmazonにてDJIのアクションカメラ「Osmo Pocket 3」と「Mic 2 トランスミッター」のセット商品が特別価格で販売されている。期間は2月3日23時59分まで。

「Osmo Pocket 3」は、1インチCMOSセンサーを搭載し、4K/120fpsで撮影できるアクションカメラ。被写体にしっかりとフォーカスし、シャープでクリアな映像が撮影できる。また、動きの多いシーンでも、動きがないシーンでも、細部のディテールまで鮮明に捉えることが可能。

また、搭載された大きな2インチタッチスクリーンで、構図調整がしやすくなっている。スクリーンを回転すれば、縦向き撮影と横向き撮影の切り替えが可能。高度な3軸メカニカルスタビライズ機構が、非常に優れた安定性を実現し、ダンスやペットと戯れるシーンも滑らかな映像で捉えられる。

同梱される「Mic 2 トランスミッター」は、分かりやすく簡単な録音操作で、クリアで高品質の音声を捉えることができるワイヤレスマイク。「DJI OsmoAudio」を使用すると、トランスミッターをレシーバーなしで「Osmo」シリーズに接続できる。マグネット着脱式。セールでは「パールホワイト」と「シャドーブラック」がラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

DJI Osmo Pocket 3 + DJI Mic 2 トランスミッター（パールホワイト）