DJI Avata 2 Fly Moreコンボ（バッテリー×3）

Amazonにて、DJIのドローンがセール価格で販売されている。期間は2月3日23時59分まで。

期間中、4K/60fps HDR動画撮影に対応したドローン「DJI Avata 2」や、縦向き撮影で写真を簡単にシェアできるドローン「DJI Mini 3」、4K/30fps動画撮影に対応した249g未満のコンパクトドローン「DJI Mini 4K」、コントローラー不要のドローン「DJI Neo」などがお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

DJI Avata 2 Fly Moreコンボ（バッテリー×3）

155°FOVと鮮明な動画撮影に対応。また、1/1.3インチ イメージセンサーにより、4K/60fpsで迫力満点の映像と4K/100fpsのスローモーション動画を撮影できる。モーションコントローラーで直感操作が可能。複雑なボタン操作はなく、手の動きだけでドローンの動きを簡単に制御できる。自然かつ簡単な動きで制御できるため、初心者でも安心して使用することが可能だ。

DJI Mini 4K ドローン + DJI バッグ ショルダーバッグ

1/2.3インチCMOSセンサーを搭載。4L Ultra HDで映画のような画質で撮影できる。最大10Km（日本国内は6Km）のHD動画伝送に対応し、耐干渉性に優れているため、広大な風景の中を自由に飛行し、鮮明な動画を撮影できる。

DJI Neo ドローン（機体）+ DJI Neoスペアプロペラ（1組）

ボタンひとつで手のひらから離陸し、屋内外での安全な飛行が楽しめる。18分のバッテリー寿命で20回の離着陸が可能だ。Wi-Fiによる30mの映像伝送をアプリで操作できる。被写体トラッキングと8つのクイックショットモードでスマートに追従することも可能。