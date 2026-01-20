イギリス政府は19日、16歳未満の若者のSNSの使用を禁止する措置について広く意見を募るための協議を始めると発表しました。

イギリス政府は19日、16歳未満の若者のSNSの使用禁止などが盛り込まれた措置について関係者や専門家の意見を直接聴くための公聴会を始めると発表しました。

若者の安全なインターネットの利用を確保するために年齢確認の強化や、中毒性のある機能を制限すること、また、16歳未満の若者がSNSを使用することを禁止するなどの措置を検討するということです。

さらに、イギリスの教育機関の監査を務めるオフステッド＝教育水準局が、学校での携帯電話の使用禁止が着実に実施されているかを確認する役割を担うことが決定しました。

オフステッドは学校の格付けを担う強い権限を持っているため、BBCは、閣僚らの意見として、「この措置により、学校では原則、携帯電話が使用禁止になる」と伝えています。

ロイター通信によりますと、スターマー首相は20日「（対策を講じなければ）子どもたちが、終わりのないスクロール、不安、 そして他人との比較ばかりの世界に引きずり込まれてしまう恐れがある」と警告しました。

若者のSNS禁止をめぐっては、昨年12月に世界で初めてオーストラリアで、法律に基づいた規制が開始されています。