【Amazonセール】ASUS・LG gramのノートPCがお買い得！ Core Ultra 9搭載超軽量モデル等がラインナップ
【Amazon：ノートPC】 セール期間：1月21日～2月3日23時59分
OS：Windows 11 Home
OS：Windows 11 Home 64ビット
AmazonにてノートPC各種が特別価格で販売されている。期間は2月3日23時59分まで。
対象商品には、Intel Core Ultra 9搭載「LG gram 17」超軽量モデルや、Intel Core Ultra 7搭載14型の「ASUS Zenbook S 14 UX5406SA」などノートPC各種がラインナップされている。
なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。
【超軽量×17インチ】LG gram 17「17Z90TL-GU98J」
OS：Windows 11 Home
CPU：Intel Core Ultra 9 プロセッサー 288V
GPU：Intel Arc グラフィックス 140V
メモリ：32GB
ストレージ：NVMe 1TB（PCIe4.0x4､空きスロット（M.2 2280）×1）
ASUS ノートパソコン Zenbook S 14 UX5406SA
OS：Windows 11 Home 64ビット
CPU：Intel Core Ultra 7 258V プロセッサー
GPU：Intel Arc グラフィックス 140V
メモリ：32GB LPDDR5X-8533
ストレージ：1TB（PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2）