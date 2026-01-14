宮田愛萌1st写真集「Lilas」デジタル版同時刊行決定 3形態表紙解禁
【モデルプレス＝2026/01/21】元日向坂46で作家・タレントとして活躍する宮田愛萌の1st写真集「Lilas（読み：リラ）」（幻冬舎／2026年1月28日発売）。このたび、同誌のデジタル写真集が同時刊行されることが決定した。
【写真】元日向坂46メンバー、美ボディライン際立つ1st写真集デジタル版表紙
紙の写真集のデジタル版に加え、AmazonとDMMブックスそれぞれで、アザーカット付き・オリジナル表紙のデジタル写真集と、デジタルオリジナルの「Lilas【電子限定セレクト版】」が発売される。それぞれの表紙が解禁された。
Amazon版は、現地の土産店で購入したCebuTシャツを身につけたカットが表紙に。実はキッズサイズのTシャツだが、さすがの着こなし。本編に続いて8P収録されている特別アザーカットページでは、全体的に大人な表情で、美しいボディラインが光る宮田が集められている。
朝焼けの空と、切なげな表情に目が惹かれるカットが表紙のDMMブックス版。本編に続いて8P収録されている特別アザーカットページでは、この写真集のために鍛えたヒップラインの美しさを堪能できるカットがセレクトされている。
あえて、宮田の顔を出さないという挑戦的な表紙になった電子限定セレクト版は、フラワーバスに浸かる宮田の美しいボディを全面に押し出した1枚に。表紙を含めて22Pの限定セレクト版は、すべて本編では掲載し切れなかったアザーカットの写真で構成されており、「Lilas」のエッセンスを抽出したような、いわば「お試し版」のような立ち位置となっている。
本作の撮影地は、高校生の頃に短期留学をしたことがあるという常夏のリゾート・セブ島。「30歳になる前にきれいな体を残しておきたい」というコンセプトで始まったといい、宮田は写真集に向けて約1年をかけてトレーニングを行い、女性らしいメリハリのある体を作り上げた。撮影は、女性のありのままの姿を切り取った作品で注目を集めるカメラマン・花盛友里氏が担当し、女性だけのチームだからこその「女子旅感」も感じられる1冊に。水着、ランジェリーの撮影も行っており、宮田の素顔を余すことなく撮影している。（modelpress編集部）
◆宮田愛萌「Lilas」デジタル写真集決定
◆宮田愛萌1st写真集「Lilas」
