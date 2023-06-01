FRUITS ZIPPERÝ¯°æÍ¥°á¡¢¥½¥íÂè2ÃÆ¥·¥ó¥°¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê ½÷¤Î»Ò¤¢¤ë¤¢¤ë¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¡Ú¤¼¤ó¤Ö²Ä°¦¤¤¤Î¤»¤¤¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/21¡Û7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦FRUITS ZIPPER¡Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¡Ë¤ÎÝ¯°æÍ¥°á¤Î¿·¶Ê¡Ö¤¼¤ó¤Ö²Ä°¦¤¤¤Î¤»¤¤¡×¤¬2·î6Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Õ¤ë¤Ã¤Ñ¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÖÄï¤¯¤ó¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×ÏÃÂê¤Î²ÈÂ²½é·Ø¥·¥ç¥Ã¥È
¡Ö¤¼¤ó¤Ö²Ä°¦¤¤¤Î¤»¤¤¡×¤Ï¡¢ºòÇ¯9·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡¢¥½¥í¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¥¥ß¤Î¤³¤È¤«゙¹¥¤¤Ê¤ï¤¿¤·¤«゙¹¥¤¡×¤ËÂ³¤Âè2ÃÆ¥·¥ó¥°¥ë¤È¤Ê¤ë¡£³Ú¶Ê¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤äÈþÍÆ¤Î¥¥é¥¥é¤ä¥È¥¥á¥¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë½÷¤Î»Ò¤¢¤ë¤¢¤ë¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê¸½¼Â¤ò¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÄÌ¤ê¡Ö¤¼¤ó¤Ö²Ä°¦¤¤¤Î¤»¤¤¡×¤Ë¤·¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÀ¸¤¤ë¡¢¼«¸Ê°¦¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë1¶Ê¡£21Æü¤è¤ê¡¢TikTok¡¢Instagram¤Ç²»¸»¤Î°ìÉô¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢2·î6Æü¤ÎÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¸þ¤±¡¢21Æü20»þ¤è¤êApple Music¤ÇPre-add¡¢Spotify¤ÇPre-save¤ÎÇÛ¿®Í½Ìó¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
2·î18Æü¤Ë¤Ï¡ÖÝ¯°æÍ¥°á ¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼µÇ° ¥½¥í¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ê²¾¡Ë¡×¤òNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ý¯°æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥½¥í¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å½é¤È¤Ê¤ë¥½¥í¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï¡¢2·î21Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ëÝ¯°æ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Î½ËÊ¡¥â¡¼¥É¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
Ý¯°æ¤¬½êÂ°¤¹¤ëFRUITS ZIPPER¤Ï¡¢ºòÇ¯¡¢Âè67²ó ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡ÖÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Û¤«¡¢Âè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ø½é½Ð±é¡£º£Ç¯2·î1Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Î³èÌö¤Ï¤È¤É¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£¥½¥í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢»¨»ï¡ÖRay¡×¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë°ìÊý¡¢¥É¥é¥Þ¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤ªÃã¤Î´Ö¤Þ¤Ç¤½¤Î¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£FRUITS ZIPPER¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¡¢¥½¥í¤Ç¤ÏÝ¯°æÍ¥°á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤ªÃãÌÜ¤µ¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤Ç¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥ª¥Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡Ý¯°æÍ¥°á¡¢¥½¥íÂè2ÃÆ¥·¥ó¥°¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
¢¡Ý¯°æÍ¥°á¡¢¥á¥¸¥ã¥Ç¥Ó¥å¡¼µÇ°¥½¥í¥³¥ó¥µ¡¼¥È³«ºÅ¹µ¤¨¤ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û