¼«Æ°¼Ö¥ì¡¼¥¹¤ÎºÇ¹âÊö¡ÖF1¡×¤Ë¥Û¥ó¥À¤¬ºÆ¤Ó»²Àï¤·¤Þ¤¹¡£
¥Û¥ó¥À¤Ï¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éF1¤Ë»²Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢20Æü¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤òÁÈ¤à¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ë¶¡µë¤¹¤ëÆ°ÎÏ¸»¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¡×¤ò½é¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Û¥ó¥À¤Ï2021Ç¯¡¢·Ð±Ä»ñ¸»¤òEV¡áÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Ê¤É¤Ë½¸Ãæ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÍýÍ³¤ËÅ±Âà¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢2026Ç¯¤«¤é¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëÇ³ÎÁ¤Î»ÈÍÑ¤¬µÁÌ³¤Å¤±¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢ÅÅÆ°¥â¡¼¥¿¡¼¤Î½ÐÎÏ¤Î³ä¹ç¤¬½¾Íè¤Î2³ä¤«¤é5³ä¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥ì¡¼¥¹¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤ÎÆ°¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÉüµ¢¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Û¥ó¥À¡¦»°ÉôÉÒ¹¨¼ÒÄ¹¡§
Èó¾ï¤Ë´Ä¶Êý¸þ¤Ë¿¶¤ì¤¿¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤ÎÈ¾Ê¬¤ÏÅÅµ¤¤ÇÁö¤ë¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢ÅÅÆ°²½¤Î»þÂå¤â¥Û¥ó¥À¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬ÎÉ¤¤¤ÈÀ¤³¦¤ËÁÊ¤¨¤ë¥Ù¥¹¥È¤Ê¾ì¡£¸µ¡¹Èó¾ï¤Ë¥ì¡¼¥¹¤Ï¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬Áá¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î°éÀ®¤ËºÇÅ¬¡£¾Íè¤Î²æ¡¹¤Î»ÍÎØ»ö¶È¤Ë¤³¤ÎF1¤Î³èÆ°¤ÏÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Û¥ó¥À¤Ï¡¢F1¤ÇÇÝ¤Ã¤¿µ»½Ñ¤ò¼¡À¤Âå¤ÎEV¤ä¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹Ò¶õÊ¬Ìî¤Ê¤É¤Ë¤â±þÍÑ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾¦ÉÊÎÏ¤Î¶¯²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£