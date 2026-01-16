FRUITS ZIPPERの櫻井優衣が、新曲「ぜんぶ可愛いのせい」を2月6日に配信リリースする。

同楽曲は、昨年9月にリリースされたソロメジャーデビュー曲「キミのことが好きなわたしが好き」に続く第2弾シングル。ファッションや美容のキラキラやときめきを追いかける“女の子あるある”をモチーフに、そんな現実をタイトルの通り「ぜんぶ可愛いのせい」にしてポジティブに生きる、自己愛たっぷりのモチベーションが上がる1曲に仕上がっている。

あわせて、本日1月21日よりTikTok、Instagramで音源の一部が公開された。また、1月21日20時よりApple MusicでPre-add、SpotifyでPre-saveの配信予約が開始される。

なお櫻井は、2月18日にメジャーデビューを記念したソロコンサートをNHKホールにて開催。チケットなどの詳細は公式サイトにて確認可能だ。

（文＝リアルサウンド編集部）