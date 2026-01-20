　21日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比500円安の5万2300円と急落。日経平均株価の現物終値5万2991.1円に対しては691.1円安。出来高は1万1410枚となっている。

　TOPIX先物期近は3586.5ポイントと前日比35.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は39.1ポイント安で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 52300　　　　　-500　　　 11410
日経225mini 　　　　　　 52295　　　　　-510　　　218566
TOPIX先物 　　　　　　　3586.5　　　　 -35.5　　　 12310
JPX日経400先物　　　　　 32270　　　　　-290　　　　1282
グロース指数先物　　　　　 710　　　　　　-9　　　　2017
東証REIT指数先物　　　　2006.5　　　　　-6.5　　　　　31

株探ニュース