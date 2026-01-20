日経225先物：21日0時＝500円安、5万2300円
21日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比500円安の5万2300円と急落。日経平均株価の現物終値5万2991.1円に対しては691.1円安。出来高は1万1410枚となっている。
TOPIX先物期近は3586.5ポイントと前日比35.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は39.1ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 52300 -500 11410
日経225mini 52295 -510 218566
TOPIX先物 3586.5 -35.5 12310
JPX日経400先物 32270 -290 1282
グロース指数先物 710 -9 2017
東証REIT指数先物 2006.5 -6.5 31
