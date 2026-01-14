【PS Store：BIG WINTER SALE】 1月21日まで開催

ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、PlayStation Storeにてセール「BIG WINTER SALE」を開催している。期間は1月21日23時59分まで。

セールでは、「SILENT HILL f」のデラックスエディションや「DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT」のデジタルデラックスエディション、「Clair Obscur: Expedition 33」のデラックスエディションといった、ゲーム本編に各種DLCなどが付いたデラックスエディションなどがラインナップ。プレイステーション 5/プレイステーション 4版の各種タイトルが期間中、最大80%オフの割引価格で提供される。なお、割引対象タイトルのうち一部はセール期間が異なる場合がある。詳細は各タイトルの商品ページで確認してほしい。

□「PS Store：BIG WINTER SALE」のページ

対象タイトル紹介（一部）

「SILENT HILL f デラックスエディション」

価格：9,790円→5,874円（40%オフ）

□PS Store「SILENT HILL f デラックスエディション」のページ

「DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT デジタルデラックスエディション」

価格：7,590円→3,795円（50%オフ）

□PS Store「DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT デジタルデラックスエディション」のページ

「FINAL FANTASY XVI コンプリートエディション」

価格：9,900円→4,950円（50%オフ）

□PS Store「FINAL FANTASY XVI コンプリートエディション」のページ

「Clair Obscur: Expedition 33 Deluxe Edition」

価格：8,910円→7,128円（20%オフ）

□PS Store「Clair Obscur: Expedition 33 Deluxe Edition」のページ

「ホグワーツ・レガシー: デジタルデラックスエディション」

価格：10,978円→1,646円（85%オフ）

□PS Store「ホグワーツ・レガシー: デジタルデラックスエディション」のページ

(C)Konami Digital Entertainment

(C)2021 Sony Interactive Entertainment Inc. DEATH STRANDING is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC. Created and developed by KOJIMA PRODUCTIONS.

(C) 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. LOGO ILLUSTRATION:(C)2020 YOSHITAKA AMANO

FINAL FANTASY, SQUARE ENIX and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd.

Developed by Sandfall Interactive. Published by Kepler Interactive Limited. All rights reserved.

HOGWARTS LEGACY software (C) 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. Developed by Avalanche Software. WIZARDING WORLD and HARRY POTTER Publishing Rights (C) J.K. Rowling. PORTKEY GAMES, HOGWARTS LEGACY, WIZARDING WORLD AND HARRY POTTER characters, names and related indicia (C) and TM Warner Bros. Entertainment Inc.



WARNER BROS. GAMES LOGO, WB SHIELD: TM & (C) Warner Bros. Entertainment Inc. (s23)