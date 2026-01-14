「原神」エディションの「DualSense」が本日発売！ 旅人とパイモンをモチーフとした幻想的なデザイン
【DualSense ワイヤレスコントローラー "原神" リミテッドエディション】 1月21日 発売 価格：12,480円【DualSense ワイヤレスコントローラー "原神" リミテッドエディション登場】
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、「DualSense ワイヤレスコントローラー "原神" リミテッドエディション」を1月21日に発売する。価格は12,480円。
本商品は、HoYoverseのRPG「原神」デザインの「DualSense ワイヤレスコントローラー」。新たなバージョン「Luna III」のリリースにあわせて発売される。「旅人」と「パイモン」をモチーフとしており、幻想的な白・金・緑の配色に、異世界の神秘を感じさせるグリフが施されている。
