トランプ大統領、就任1年で自画自賛していましたが、アメリカ国内ではどう評価されているのか、山崎大輔ワシントン支局長に聞きます。

トランプ大統領は強権的な政権運営をエスカレートさせていますが、足元の国内では物価高への不満から支持率は低迷しています。

政権支持率の平均では支持が42.5％、不支持55.1％で不支持が上回っています。CNNの世論調査では「トランプ政権の1年目は失敗だった」と答えた人が58％で半数を超えました。

不法移民政策や各国に課した関税などの公約は実現しているものの、「物価を引き下げる」という公約には対応できておらず、有権者の不満は高まっています。

11月の中間選挙で与党・共和党が議会の多数を失えば政策の実行が難しくなるため、強気のトランプ氏にも焦りの色がみえます。

一方、外交では「力による支配」を押し出し、ベネズエラへの攻撃に続きグリーンランドの領有に向け強硬な姿勢をエスカレートさせています。NATO＝北大西洋条約機構でお互いを守りあう同盟国に対し、軍事行動をちらつかせ領土の割譲を迫ることは明らかに一線をこえつつあります。

――前代未聞のこの問題、今後どのように動くのでしょうか

トランプ大統領は21日に、スイスで開かれている世界の政財界のトップが集まる「ダボス会議」に出席し、グリーンランドについて協議する考えを示しています。

フランスのマクロン大統領はこのタイミングを生かし、22日にG7をパリで開催することを提案していて、対面でどのような議論が交わされるかが焦点となります。