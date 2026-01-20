ＩＦＨＡ（国際競馬統括機関連盟）は２０日、２０２５年度「ロンジンワールドベストレースホースランキング」を発表した。

年間世界１位は外国馬として２０年ぶりにジャパンＣを勝ったフランス調教馬のカランダガン（セン４歳、仏国・Ｆグラファール厩舎、父グレンイーグルス※馬齢はすべて２０２５年のもの）が選ばれた。

同馬は、２５年初戦のドバイ・シーマクラシックは２着、続くコロネーションＣも２着に終わったが、その後サンクルー大賞、キングジョージ６世＆クイーンエリザベスＳ、英チャンピオンＳ、そしてジャパンＣとＧ１を４連勝し、１３０ポンドの評価を得た。

日本馬では、日本馬で史上初となるＢＣクラシックを制覇、ダート馬として史上初の年度代表馬に輝いたフォーエバーヤング（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）とジャパンＣでカランダガンを相手にタイム差なしの２着と好走したマスカレードボール（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ドゥラメンテ）が１２８ポンドで２位タイに入った。

外国馬では、プリンスオブウェールズＳ、英インターナショナルＳを制した英国調教馬オンブズマン（牡４歳、英・Ｊ＆Ｔゴスデン厩舎、父ナイトオブサンダー）は１２８ポンドを獲得して２位タイ。１２月の香港スプリントで１６連勝を飾りＧ１・６勝目をマークした香港最強馬のカーインライジング（セン５歳、ヘイズ厩舎、父シャムエクスプレス）らも２位タイとなった。

レーティングの対象は２０２５年１月１日〜１２月３１日までに行われた世界の主要レース。

同じく発表された２０２５年の世界トップ１００Ｇ１レースでは、ジャパンＣ（１１月３０日、東京・芝２４００メートル）が１位に選ばれた。レイティングは英チャンピオンＳと並び１２６・５。こちらはレースの上位４着馬までのレーティングの平均値でランク付けられる。