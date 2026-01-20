ドル円のピボットは１５７．９５円付近＝ＮＹ為替
ピボット分析 東京時間（23:03現在）
ドル円
現値157.83 高値158.60 安値157.48
159.58 ハイブレイク
159.09 抵抗2
158.46 抵抗1
157.97 ピボット
157.34 支持1
156.85 支持2
156.22 ローブレイク
ユーロ円
現値185.15 高値185.39 安値183.77
187.39 ハイブレイク
186.39 抵抗2
185.77 抵抗1
184.77 ピボット
184.15 支持1
183.15 支持2
182.53 ローブレイク
ポンド円
現値212.25 高値213.50 安値211.85
214.87 ハイブレイク
214.18 抵抗2
213.22 抵抗1
212.53 ピボット
211.57 支持1
210.88 支持2
209.92 ローブレイク
