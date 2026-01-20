ドイツ１部ウォルフスブルクは２０日、オランダ１部ＮＥＣナイメヘンからＦＷ塩貝健人（２０）を完全移籍で獲得したと発表した。２０３０年６月末までの４年半契約で背番号７。スカイスポーツのドイツ版は１６日に「ウォルフスブルクは９００万ユーロ（約１６億７０００万円）に設定されている契約解除金を支払う」と報じていた。

塩貝は「ウォルフスブルクに加入できて本当にうれしい。ブンデスリーガへの昇格は大きな一歩で、新たな挑戦を本当に楽しみにしている。これからも成長を続けていきたい。チームとともに成功への未来を築くために全力を尽くす覚悟だ。ウォルフスブルクの一員としてスタートを切るのが待ち切れない」とクラブを通じてコメントした。

２８年ロサンゼルス五輪世代の塩貝は慶大に在学していた２４年から特別指定選手としてＪ１横浜Ｍでプレーし、１９歳だった同８月に２８年夏までの４年契約でＮＥＣナイメヘンに加入した。今季は公式戦１４試合９得点。リーグ戦では先発出場が１試合ながら、１２試合で７得点を挙げるなど高い決定力を誇っている。

ウォルフスブルクは今季リーグ戦で１８試合を終えて５勝４分け９敗の勝ち点１９で１２位。過去に長谷部誠や大久保嘉人がプレーした。