マテウス・アサト、初のフルアルバム『ASATO』発売決定、先行シングル「Hendrix」とMVを公開
マテウス・アサトのデビューアルバム『ASATO』が2026年2月27日にリリースされることが発表された。あわせて、先行シングル「Hendrix」が2026年1月16日より配信開始となり、同曲のミュージックビデオも公開されている。
マテウス・アサトは、Instagramで約163万人、YouTubeで約79万人のフォロワー・登録者を持つギタリストだ。Bruno Marsのワールドツアーへの参加や、グラミー賞でのパフォーマンスなど、長年にわたりトップアーティストのサイドマンとして活動してきた経歴を持つ。
ギタリストとしての高度なテクニックに加え、メロディや感情表現を重視した演奏スタイルが特徴で、国や言語を越えて幅広いリスナーから支持を集めている。近年は自身の音楽的ビジョンを前面に押し出した作品制作にも注力している。
先行シングル「Hendrix」は、アサト自身のルーツのひとつである日本で撮影されたミュージックビデオとともに発表された。スタジオでのギタープレイと、日本的な情緒を織り交ぜた映像表現が特徴的な内容となっている。楽曲や映像制作に込めた想いは、YouTubeの概要欄にも記されている。
初のフルアルバムとなる『ASATO』は、日本との関わりを含む自身のルーツと向き合った作品になるという。アルバムの発売を記念し、2026年3月1日には東京・ROBIN CLUB表参道にて＜Mateus Asato Album Release Party＞と題したライブイベントの開催も決定している。
また、2026年1月より放送が開始されたNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』では、大河紀行挿入曲「大河紀行I」にマテウス・アサトの演奏が起用されている。
マテウス・アサト シングル「Hendrix」リリース情報
マテウス・アサト ライブ＜Mateus Asato Album Release Party＞
2026年3月1日
会場：表参道 ROBIN CLUB
開場18:00 / 開演19:00
チケット料金：全自由 8,000円（税込）
※ドリンク代別途900円
▼詳細 https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=774369
