２０２５年度「ロンジンワールドベストレースホースランキング」がＩＦＨＡ（国際競馬統括機関連盟）から２０日に発表された。 レーティングの対象は２０２５年１月１日〜１２月３１日までに行われた世界の主要レースで、日本馬では、マスカレードボール（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ドゥラメンテ※馬齢はすべて２０２５年のもの）とフォーエバーヤング（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）が１２８ポンドで２位タイとなった。

マスカレードボールは、皐月賞３着、日本ダービーは２着と春シーズンはタイトルをつかめなかったが、初の古馬相手となった天皇賞・秋でＧ１初勝利を挙げると、ジャパンＣでカランダガンを相手にタイム差なしの２着と好走したことが評価された。

フォーエバーヤングは昨年はサウジＣを勝ち、秋には日本馬として史上初となるＢＣクラシックを制覇。ダート馬として史上初となる年度代表馬に選出された。

年間世界１位は外国馬として２０年ぶりにジャパンＣを勝ったフランス調教馬のカランダガン（セン４歳、仏国・Ｆグラファール厩舎、父グレンイーグルス※馬齢はすべて２０２５年のもの）が輝いた。２５年初戦のドバイ・シーマクラシックはダノンデサイルの２着、続くコロネーションＣも２着に終わったが、その後はサンクルー大賞、キングジョージ６世＆クイーンエリザベスＳ、英チャンピオンＳ、そしてジャパンＣとＧ１を４連勝し、１３０ポンドの評価を得た。