韓国は日本に0-1で敗れて3位決定戦へ

U-23日本代表は1月20日、サウジアラビアで開催されているAFC U-23アジアカップの準決勝で、U-23韓国代表と対戦し1-0で勝利を収め決勝へと駒を進めた。

敗れた韓国メディア「朝鮮日報」は「再び日本に敗れた」と伝え、次期オリンピックを見据えてU-20世代を主体とした日本に対し、U-23世代で挑んだ韓国が「圧倒されたのは明白」「格差を痛感」と厳しい評価を下している。

大岩剛監督が率いる今大会のU-23日本代表は、ロサンゼルス五輪世代にあたる21歳以下の選手で構成されている。U-23の大会ではあるものの、U-21の若き日本代表が挑む舞台となっている。

対する韓国はU-21とU-23が混合したチームで今大会に挑んだ。試合は序盤から日本が猛攻をしかけると前半36分、コーナーキックからのこぼれ球をDF小泉佳絃が押し込んで先制に成功した。その後も日本が試合を優位に進め、終了間際には韓国が猛攻をしかけるもそのまま終了。1点を守り切った日本が決勝進出を決めた。

反撃の糸口を掴めないまま敗れた韓国に対し同メディアは、今大会を通じて批判にさらされてきたイ・ミンソン監督の采配について「活気のないビルドアップ、お粗末なフィニッシュ、そして乏しいゲームマネジメント」によって敗北を喫したと指摘している。

スタッツも試合内容の差を如実に物語っていた。前半のシュート数は日本の10本に対し韓国はわずか1本であった。下の世代の日本に屈した結果を受け、「チームは準決勝で崩壊し、王座獲得に失敗した」と総括。守備の密度を高めた日本の前に「攻撃の努力は徐々に効果を失った」と言及しており、内容・結果ともに完敗であったことを強調した。この敗戦により、韓国のタイトルへの道は準決勝の舞台で終止符を打たれた。（FOOTBALL ZONE編集部）