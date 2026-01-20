¥ª¥é¥ó¥À¤Ç12Àï£·È¯¤Î20ºÐÆüËÜ¿ÍFW¤¬¥É¥¤¥Ä£±Éô¤ÎÍ¥¾¡·Ð¸³¥¯¥é¥Ö¤ØÅÅ·â°ÜÀÒ¡ª²¤½££²Ç¯ÌÜ¤Ç£µÂç¥ê¡¼¥°¤Ø¶Ã¤¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×
¡¡¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬£±Éô¤Î¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ï£±·î20Æü¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤ÎNEC¤«¤é20ºÐ¤ÎFW±ö³·ò¿Í¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2030Ç¯£¶·î30Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢ÇØÈÖ¹æ¤Ï£·ÈÖ¤Ë·èÄê¡£¡Ø¥É¥¤¥Ä¡¦¥¹¥«¥¤¡Ù¤Ê¤É¤Î»öÁ°ÊóÆ»¤è¤ì¤Ð¡¢°ÜÀÒ¶â¤Ï900Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó16²¯5000Ëü¡Ë¤À¡£
¡¡24Ç¯²Æ¤Ë·Ä±þÂç¤òµÙ³Ø¤·¤ÆNEC¤ËÅÏ¤Ã¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¡¢£²Ç¯ÌÜ¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï£±ÅÙ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢12»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ£·¥´¡¼¥ë¡£¶Ã°ÛÅª¤ÊÆÀÅÀÎ¨¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î³èÌö¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢£µÂç¥ê¡¼¥°¤Ø¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò²Ì¤¿¤·¤¿±ö³¡£Ä¹Ã«ÉôÀ¿¤ÈÂçµ×ÊÝ²Å¿Í¤¬ºßÀÒ»þ¤Ë¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤ÇÍ¥¾¡·Ð¸³¤â¤¢¤ë¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Ð¡¢ÂÔË¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡Û¡ÖÆüËÜ¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤À¡×£±°Ì¥¨¥à¥Ð¥Ú¡¢£²°Ì¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¡ÄÆüËÜ¿Í¥¨¡¼¥¹¤¬¤Ê¤ó¤È£µ°Ì¡ªÀ¤³¦¤Î¡È¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼³ÊÉÕ¤±¡É¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¶ÄÅ·¡ª¡Ö¥é¥¦¥¿¥í¤è¤ê¾å°Ì¡×
¡¡·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2030Ç¯£¶·î30Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢ÇØÈÖ¹æ¤Ï£·ÈÖ¤Ë·èÄê¡£¡Ø¥É¥¤¥Ä¡¦¥¹¥«¥¤¡Ù¤Ê¤É¤Î»öÁ°ÊóÆ»¤è¤ì¤Ð¡¢°ÜÀÒ¶â¤Ï900Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó16²¯5000Ëü¡Ë¤À¡£
¡¡24Ç¯²Æ¤Ë·Ä±þÂç¤òµÙ³Ø¤·¤ÆNEC¤ËÅÏ¤Ã¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¡¢£²Ç¯ÌÜ¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï£±ÅÙ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢12»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ£·¥´¡¼¥ë¡£¶Ã°ÛÅª¤ÊÆÀÅÀÎ¨¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î³èÌö¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢£µÂç¥ê¡¼¥°¤Ø¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò²Ì¤¿¤·¤¿±ö³¡£Ä¹Ã«ÉôÀ¿¤ÈÂçµ×ÊÝ²Å¿Í¤¬ºßÀÒ»þ¤Ë¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤ÇÍ¥¾¡·Ð¸³¤â¤¢¤ë¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Ð¡¢ÂÔË¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡Û¡ÖÆüËÜ¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤À¡×£±°Ì¥¨¥à¥Ð¥Ú¡¢£²°Ì¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¡ÄÆüËÜ¿Í¥¨¡¼¥¹¤¬¤Ê¤ó¤È£µ°Ì¡ªÀ¤³¦¤Î¡È¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼³ÊÉÕ¤±¡É¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¶ÄÅ·¡ª¡Ö¥é¥¦¥¿¥í¤è¤ê¾å°Ì¡×