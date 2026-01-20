猫の日をスイーツで祝おう♪パティスリーピネードの限定新作登場

“猫の日”をもっと甘く楽しみたいあなたへ♡全国のスイーツショップ【パティスリーピネード】では、2026年2月16日（月）～22日（日）の期間限定で、愛らしさ満点の新作スイーツ『ニャンティちゃん』を販売します。人気の犬モチーフ「シャンティちゃん」がねこバージョンになったこの一品は、国産苺やふんわりホイップ、チョコムースやバナナをアクセントにした、見た目も味わいも楽しめる特別なケーキ♡写真映えも抜群です♪

ねこ好き必見♡『ニャンティちゃん』って？

『ニャンティちゃん』は、人気の犬モチーフスイーツ「シャンティちゃん」を猫の姿にアレンジした、期間限定のバレンタイン＆猫の日スイーツ。

真っ白なふんわりホイップクリームで描かれたねこのフォルムに、国産苺で作った愛らしい耳をトッピング♡見た目もキュートでギフトや自分へのご褒美にもぴったりです。

スノーマロウ×カンロ♡雪遊び気分を味わう冬限定ショコラが再販売

商品概要＆楽しみ方♪

ニャンティちゃん

630円(税込)

ふんわり口溶けのよいホイップクリームをまとい、ねこの耳にはジューシーな国産苺を使用。

中層にはチョコムースとバナナ、キャラメリゼしたアーモンドがアクセントとして加わっています♪ねこと一緒に写真を撮ったり、猫好きな友人への手土産にしたり、いろんな楽しみ方ができるスイーツです。

販売期間: 2026年2月16日（月）～2月22日（日）

人気の定番スイーツ「シャンティちゃん」

『ニャンティちゃん』の元になった定番人気スイーツ「シャンティちゃん」は、つぶらな瞳の犬モチーフが魅力♡

真っ白なホイップクリームで仕上げられた見た目は季節ごとにアレンジされることもあり、ハロウィンやクリスマスなどにも登場して笑顔を届けています。

シリーズ累計販売数5万個※¹を突破する大人気商品だから、今回のねこバージョンも期待大です♪

※¹：2023年10月～2025年11月の累計販売個数（オールハーツ・カンパニー調べ）

期間限定♡猫の日スイーツを楽しもう

“猫の日”期間限定の『ニャンティちゃん』は、2026年2月16日（月）～22日（日）の販売です♡価格は630円（税込）で、全国のパティスリーピネード店舗（一部取扱いのない店舗あり）にてお楽しみいただけます。見た目の可愛さはもちろん、国産苺やチョコムース、バナナの組み合わせが絶妙で何度でも食べたくなる味わい♪ねこ好きさんもスイーツ好きさんも、このチャンスをお見逃しなく♡