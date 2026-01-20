アメリカのトランプ大統領は世界の紛争解決を目的とする国際機関「平和評議会」の設立を提案しました。しかし、フランスのマクロン大統領は、この参加要請を拒否する意向を示しています。なぜ参加しないのか。フランスのAFP通信が入手した、その「憲章」草案からは、トランプ氏による事実上の独裁体制といった実態が見えてきました。【NNNパリ支局 佐藤篤志】

■「平和評議会」は国連と対立する組織？

トランプ大統領がパレスチナ自治区ガザ地区の和平計画に基づき、設立を提案した「平和評議会」。しかし、フランス大統領府の側近は、「この憲章はガザ地区だけの枠組みを超えている」と指摘し、現段階ではマクロン大統領が評議会に参加しないことを明らかにしました。

その最大の理由は、この「平和評議会」が既存の国際秩序、特に国連を形骸化させる恐れがあるためです。AFP通信が入手した「憲章」草案には、国連を「失敗ばかりの組織」と暗に批判し、そこから離れるよう呼びかけています。フランス大統領府の側近は、「いかなる場合でも尊重されるべき国連の原則と組織に関する重大な問題を引き起こしている」と懸念を表明しています。

フランスは「多国間主義」を外交の柱としており、国際法と国連を中心とした秩序を重視しています。国連に代わる組織を作るというトランプ氏の構想は、受け入れられないものです。

■トランプ氏による独裁的な権限

「平和評議会」の組織構造自体も、民主的な国家が参加するにはあまりに異質です。その権限はトランプ氏に集中しています。トランプ氏が初代議長となり、他の国家元首や政府首脳を評議会に「招待」する権限はトランプ氏だけが有します。

さらに、その任期は“終身制”に近いものです。トランプ氏は「いつでも」後継者を指名できる一方、彼を交代させるには、理事会が満場一致で「職務遂行不能」と認定する必要があり、極めて高いハードルが設定されています。

また、評議会の意志決定は「加盟国の過半数」で行われ、各加盟国は「1票」を持ちますが、それには「議長の承認」も必要です。つまり、トランプ氏に事実上の拒否権が与えられています。これはトランプ氏の支配下に置かれる組織であり、国際的な合議体と言えるかは疑問です。

■常任参加国になるには10億ドル＝約1600億円の参加費

さらに衝撃を与えているのが、「10億ドル＝約1600億円の参加費」です。憲章には、「10億ドル以上の現金を拠出した加盟国は、3年ごとの任期更新が免除される」という規定があります。常任参加するために巨額な資金が必要となります。国連の場合、加盟にあたっての「参加費」は必要ありません。分担金はありますが、分担率は加盟国の経済力で決まり、低所得国の負担は低く抑えられています。

トランプ氏は、マクロン氏が評議会に不参加の意向を示していると報じられたことに対し、「フランスのワインとシャンパンに200％の関税をかければ彼は参加するだろうが、参加しなくて良い」などと述べ、脅しています。

フランス側が懸念する「国連体制の破壊」と「トランプ氏個人への権力集中」。この対立は、今後のアメリカとフランスの関係のみならず、国際秩序のあり方に影響を及ぼすことになりそうです。