スタイリッシュで扱いやすいライトウエイトスポーツ

スズキの子会社であるスズキ・モーターサイクル・インディア・プライベート・リミテッドは、インド市場向けに小排気量モデル「ジクサー250」の2026モデルを発表しました。

このモデルは、排気量249ccのエンジンを搭載したライトウェイトスポーツモデルであり、エッジの効いた曲線が美しいグラマラスな外観と、スズキ独自の技術が投入されたエンジンが特徴です。これにより、スポーティな走行性能と日常的な扱いやすさが見事に両立されています。

心臓部には、スズキ独自の油冷システム「SOCS（Suzuki Oil Cooling System）」を採用した単気筒SOHC4バルブエンジンが搭載されています。このエンジンは、最高出力19kW（26PS）を発揮し、高出力と優れた環境性能を両立させることを目指して開発されました。低回転域では粘りのあるトルク感を、中高回転域では気持ちの良い加速感を提供します。

SOCSは、エンジンの燃焼室周辺にオイルジャケットという冷却回路を設け、オイルクーラーで冷却されたオイルを高速で循環させることでエンジンを冷やすシステムです。この回路は潤滑系統から独立しており、オイルジャケット内には「バウンダリーレイヤーブレーカー」と呼ばれる突起を設けることでオイルの流れに変化を生み出し、冷却効率をさらに高めています。

オイルクーラーはサイズが最適化され、渋滞時など走行風が得られない状況を想定して電動冷却ファンも装備されています。さらに、ピストンスカートにはシナジーサークルテクスチャコーティングが施され、油膜を保持しながら左右の縦溝で余分なオイルを排出し、フリクションロスを低減させています。この軽量なエンジンは、ジクサー250の車体と相まって、ライトウェイトスポーツならではの走りを楽しむ上で重要な要素となっています。

デザイン面では、力強いタンク形状と流れるようなシュラウド形状が、フロントからリアにかけての抑揚あるシルエットを際立たせています。標準装備のエッジの効いたアンダーカバーも、低く構えた力強い外観の形成に一役買っています。薄型でコンパクトなLEDヘッドライトは上下に3分割されたデザインで、ジクサーならではの個性を主張し、テールランプにもLEDのリヤコンビネーションランプが採用されています。また、シルエットに調和するデュアルテールエンドのショートマフラーは、サテンメッキを施したエンドカバーが質感を高め、低中速域での力強さと上質なサウンドを実現しています。

ライダーをサポートする装備も充実しています。ハンドルにはバーハンドルが採用され、扱いやすいアップライトなライディングポジションを確保することで、走る楽しさと日常での利便性を向上させています。インストルメントパネルには、軽量で多機能なフル液晶ディスプレイが装備され、バータイプのタコメーターやデジタルスピードメーター、ギヤポジションインジケーター、燃料計、電圧計、時計などが見やすく表示されます。ディスプレイの左右には各種インジケーターに加え、ライダーの好みに応じて任意の回転数で点灯または点滅させることが可能なRPMインジケーターも搭載されています。

また、初回1000km、以降6000km毎にオイル交換時期を知らせるオイルチェンジインジケーターや、ワンプッシュでエンジンが始動するスズキイージースタートシステムも備わっています。このシステムは、スタートボタンを押すとECM（エンジンコントロールモジュール）が始動状況を検知し、自動でスターターモーターを停止させる便利な機能です。

なお、最新のジクサーSF250では、新色としてホワイト、ブラック、ブルーが用意され、継続色のトリトンブルーメタリック、マットボルドーレッドメタリック、マットブラックと合わせて全6色が用意されており、価格は6821万5000ルピー（日本円で約63万円）となっています。