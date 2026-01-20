30歳を目前に人生行き詰まった未来（志田未来）のもとに、2036年からタイムスリップしてきた彼女の息子・颯太（天野優）。やはり気になるのは、颯太が“まーくん”と呼ぶ未来の夫の正体だ。『未来のムスコ』（TBS系）第2話では、早くも3人の“まーくん”候補が出揃う。3人それぞれに魅力的だが、今回に限って言えば、MVPは間違いなく優太（小瀧望）だろう。

颯太を自分の子だと認め、一緒に暮らす覚悟を決めた未来。そんな矢先、劇団の次回公演で主演に抜擢される。爪痕を残すことができれば、役者として大成できるかもしれないチャンスだ。

しかし、劇団の稽古とバイトに追われる日々に子育てもプラスされたことで、未来はてんやわんや。颯太を保育園に預ける必要があるが、住民票も母子手帳もないため、どこも受け入れてくれない。未来は藁にもすがる思いで颯太が未来で通っているという「よしずみ保育園」を訪ねるが、園長の良純（マキタスポーツ）からの質問に対してお茶を濁した結果、「保育園はご家庭と一緒に子どもを守る場です。あなた自身に母親としての覚悟がないなら、受け入れることはできない」と言われてしまう。

未来は、結婚も妊娠も出産も全部すっ飛ばして親になった。順を追えば、親になる“覚悟”が生まれる……とは限らないが、お腹の中で子どもが育っていく過程で“心の準備”はできる。それもなしに母親としての覚悟を持て、というのは少々酷。けれども、どんな状況であれ変わらないのは、少しでも目を離せば、失われかねない命を預かっているということだ。

他に頼るあてがなく、一時保育を利用することにした未来だが、颯太が「一人でお留守番できる」と言い始める。外に残したまま、荷物を取りに家に入った未来。すぐに戻ればよかったが、連日の疲れが溜まっていたのか、一瞬だけベッドに寝転んだ。そうこうしているうちに、颯太が姿を消してしまう。探そうにも何の手がかりもなく、追い詰められた未来に手を差し伸べてくれたのが、優太だった。

優太は未来の中学時代の同級生で、少し前に再会したばかり。しかし、パニックになる未来に家で待つように言い聞かせ、代わりに颯太を見つけてきてくれた。さらに颯太の姿を見るや否や心配が怒りに変わり、叱りつけてしまった未来を「子どもは突拍子もない行動を取ったりするけど、ちゃんと理由があるから。叱る前に聞いてあげて」と諭した優太。その言い方があまりに優しくて、思わず未来の気持ちになって、涙腺が緩んでしまった。優太は良純の甥で、自身も保育士をしている。ゆえに親の気持ちも、子どもの気持ちも理解している優太が間に立ってくれたことで、未来は颯太の思いを知ることができた。

未来の親友・沙織（西野七瀬）に自分が未来から来たことを話してしまった颯太。その後、未来と他の人には内緒にすると約束したが、腕につけているスマートウォッチが原因で隣の家に住む芥川（荻原護）にバレかけてしまう。颯太は未来との約束を守るため、芥川から逃げようとして迷子になってしまったのだ。「一人でお留守番できる」と言ったのも、少しでも未来の負担を減らしてあげたかったから。

颯太と一緒に暮らすようになってから、生活費は二倍になり、保育料も重なって家計は火の車に。子育てはお金がかかるし、一瞬たりとも気が抜けない。思わず愚痴をこぼした未来に、沙織は「大事なものが増えたってことなのかもよ」と言う。夢もバイトも子育ても一つとして手放せないのは、どれも大切だから。今の未来は多くのものを抱えていて、本人は大変かもしれないが、別の誰かから見れば、「大事なものがたくさんあって羨ましい」と思うのかもしれない。

その幸せに気づき、「一番の贅沢は颯太がここにいてくれること」と思えるようになった未来はもう立派な母親だ。そんな宝物を守ると決め、良純に再び頭を下げたことで颯太を「よしずみ保育園」に通わせられることになった未来。それを誰よりも喜んでくれたのが、優太だ。前クールの『小さい頃は、神様がいて』（フジテレビ系）に引き続き、小瀧望が全身から誠実さと思いやりを溢れ出させている。そんな優太がどうやら未来の初恋の相手で、苗字の松岡から“まー先生”と呼ばれていることが判明。“まーくん”の正体がもし優太だったら、嬉しいことこの上ない。ああ、でも、誰より情熱的に未来の夢を応援している将生（塩野瑛久）も、低温に見えて、実は温かい愛情で未来を見守っている真（兵頭功海）も捨てがたい！ 今のところ、誰一人として当て馬がいないこのラブストーリーは一体どこに向かっていくのだろう。（文＝苫とり子）