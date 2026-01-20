　スイスの時計メーカー、ロンジンとIFHA（国際競馬統括機関連盟）は20日、英国の首都ロンドンのサヴォイホテルで2025ロンジンレーシングアワードセレモニーを開催し、ワールドベストレースホースとワールドベストレースを発表。昨年、英チャンピオンS、ジャパンカップなどを制したカランダガン（セン5＝仏F・グラファール、父グレンイーグルス）が130ポンドで25年レーティング世界1位に輝き、1〜4着馬の平均値（牝馬は4ポンド加算）で決まるワールドベストホースレースも英チャンピオンSとジャパンカップの2競走に決まった。

　近年の世界1位馬（調教国）とレーティング、対象レースは以下の通り。

03年　ホークウイング（アイルランド）　　134　ロッキンジS

04年　ゴーストザッパー（米国）　　　　　130　BCクラシック

05年　ハリケーンラン（フランス）　　　　130　凱旋門賞

06年　インヴァソール（米国）　　　　　　129　BCクラシック

07年　マンデュロ（フランス）　　　　　　131　プリンスオブウェールズS

08年　カーリン（米国）　　　　　　　　　130　ドバイワールドカップ、スティーブンフォスターハンデの2鞍

　〃　　ニューアプローチ（アイルランド）　130　英チャンピオンS

09年　シーザスターズ（アイルランド）　　136　愛チャンピオンS

10年　ハービンジャー（英国）　　　　　　135　キングジョージ

11年　フランケル（英国）　　　　　　　　136　サセックスS、クイーンエリザベス2世Sの2鞍

12年　フランケル（英国）　　　　　　　　140　クイーンアンS、英インターナショナルSの2鞍

13年　ブラックキャビア（オーストラリア）130　ブラックキャビアライトニング、TJスミスSの2鞍

　〃　　トレヴ（フランス）　　　　　　　　130　凱旋門賞

14年　ジャスタウェイ（日本）　　　　　　130　ドバイデューティフリー

15年　アメリカンファラオ（米国）　　　　134　BCクラシック

16年　アロゲート（米国）　　　　　　　　134　BCクラシック

17年　アロゲート（米国）　　　　　　　　134　ドバイワールドカップ

18年　クラックスマン（英国）　　　　　　130　英チャンピオンS

　〃　　ウィンクス（オーストラリア）　　　130　コックスプレート

19年　クリスタルオーシャン（英国）　　　128　プリンスオブウェールズS

　〃　　エネイブル（英国）　　　　　　　　128　キングジョージ

　〃　　ヴァルトガイスト（フランス）　　　128　凱旋門賞

20年　ガイヤース（英国）　　　　　　　　130　英インターナショナルS

21年　ニックスゴー（米国）　　　　　　　129　BCクラシック

22年　フライトライン（米国）　　　　　　140　パシフィッククラシック

23年　イクイノックス（日本）　　　　　　135　ジャパンカップ

24年　ローレルリバー（UAE）　　　　　128　ドバイワールドカップ

　〃　　シティオブトロイ（アイルランド）　128　英インターナショナルS

　▽レーティング　競走馬の能力を示す客観的な指標で、着差や負担重量などを基に、国際的に統一された基準により、数値化したもの。