『M-1』王者・たくろう赤木、Xでも結婚報告「ふつつかじゃない家庭を」 『行列』でのサプライズ公表が話題に
お笑いコンビ・たくろうの赤木裕（34）が20日、自身のXを更新。同日放送の日本テレビ系バラエティー『行列のできる法律相談所』2時間スペシャル（後9：00）内で、サプライズ結婚公表を行ったことを受け、改めて自身のXでも伝えた。
【番組カット】本人もびっくり？『行列』で結婚を公表した赤木
赤木は、写真を添えて「先ほど行列のできる法律相談所で発表させて頂きました通り、わたくし昨年に結婚しておりました！！！ふつつか者ですがふつつかなりに頑張ってふつつかじゃない家庭を築いていこうと思います！！！今後とも応援よろしくお願いします！！！証人志女木！！！」と記した。
番組内で、赤木は「結婚しまして。（昨年）8月にしまして。公表してない」とポツリ。東野幸治が「ウソやん？」と驚く中、相方のきむらバンドも「僕も知らなくて。『M-1』前の密着のカメラ、ディレクターさんが『赤木さんのご自宅も密着させてもらっていいですか？』と聞いた時に（赤木が）『でも奥さんがいるので』と言っていて。（結婚から）4ヶ月後くらいに知った」と明かすと、赤木は「言うタイミングがなくて」と笑わせていた。
2年ほど同せいをしていたようで、『M-1』の会場にも妻がいたことが発覚。赤木が「（妻は）たまたま観覧で当たった」と明かすと、スタジオからどよめきが起こった。優勝という最高の結果を、妻が現場で見守る中でかなえたが、赤木は「（優勝した瞬間）チラチラ見ていましたけど、となりにいる人としゃべっていて『なんか、しゃべってる』って思っていました」とほほえましい嫉妬を話していた。
たくろうは、きむらがNSC大阪36期、赤木が37期生。2016年3月にコンビ結成。19年「ytv漫才新人賞」準優勝、24年「NHK上方漫才コンテスト」準優勝といった経歴を誇り、昨年の『M-1グランプリ2025』で優勝し、一躍ブレイク芸人の仲間入りを果たした。
