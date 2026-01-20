モデルで実業家のMALIA.（42）が20日、自身のインスタグラムを更新。ドバイ新年会での艶やかな赤ドレス姿を公開した。

「Dubai新年会 #きらめきDubai女子会」を開催したことを報告。「お子さんがいるママ達がほとんどで、パパにお願いしてきたり、シッターさんに預けてきたり、それぞれがきちんと整えた環境の中で、今日は“母じゃない時間”を選んだ夜」と説明した。

「母が楽しんでいると母なのに、とかこどもどうしてるの、とか、そんな声が向けられることがいまだにあるらしく…少しだけ、残念な気持ちになりました。。」と心境を吐露。「母も、ひとりの人間」と続け、「父の仕事帰りの一杯が許されて、母の休憩はなしですか？それ、全然フェアじゃないよね。笑」と主張した。

20代でイライラしたことなどを回想。「そんな経験も経て、いまは、いろんな気持ちになります」とし、「息抜きは、愛の循環」と表現。「今回の新年会テーマカラーは赤。なんだかとってもめでたい雰囲気になりました」と赤コーデでリフレッシュしたことを報告した。

フォロワーからは「母の息抜き大賛成」「息抜き大事」「ドレスアップすてき」「赤ドレスめちゃくちゃ似合う」「カッコイイ」などの声が寄せられた。

MALIA.は01年に当時横浜でプレーしていた元日本代表DF田中隼磨氏と結婚して02年8月に海鈴を出産するも04年に離婚。翌05年に山本“KID”徳郁さんと再婚して1男1女をもうけたが、09年に再び離婚。15年元日には当時横浜でプレーしていたMF佐藤優平と3度目の結婚をするも17年3月に離婚。元Jリーガーでモデルの三渡洲舞人と17年11月に4度目の結婚をして18年8月に第4子となる男児を出産したが、19年4月に離婚を発表。昨年8月にドバイに移住した。23年12月に初孫、昨年9月に2人目の孫が誕生している。