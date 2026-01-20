Ý¯ºä46¡¦¾¾ÅÄÎ¤Æà¡ÖÆüËÜ¤Î¤ª¤¦¤Á¤Ëµ¢¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡¡¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¤Î¾×·â¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Ý¯ºä46¤Î¾¾ÅÄÎ¤Æà¤µ¤ó¡Ê26¡Ë¤¬20Æü¡¢1st¼Ì¿¿½¸¡Ø¤Þ¤Ä¤ê¤Î»þ´Ö¡Ù¤Î´©¹ÔµÇ°°Ï¤ß¼èºà¤ËÅÐ¾ì¡£»£±ÆÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Çµ¯¤¤¿¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï2018Ç¯¤ËÝ¯ºä46¤¬²þÌ¾¤¹¤ëÁ°¤ÎÝ°ºä46¤ÎÆó´üÀ¸¤È¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Ë²ÃÆþ¡£¤½¤Î¸å¡¢2022Ç¯¤«¤é¤ÏÝ¯ºä46¤Î2ÂåÌÜ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤Î1st¼Ì¿¿½¸¡Ø¤Þ¤Ä¤ê¤Î»þ´Ö¡Ù¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¤È¥í¥È¥ë¥¢¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¡¢¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤¬¥é¥Æ¥¢¡¼¥È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë»Ñ¤ä¡¢»£±Æ´ü´ÖÃæ¤Ë26ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿»Ñ¤Ê¤É¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ºÇ½ªÆü¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡Ö¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤¹¤ë½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È»ä¤ÏÆüËÜ¤Î¤ª¤¦¤Á¤Ëµ¢¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¾¾ÅÄ¤µ¤ó¡£¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤ËÉ¬¼ûÉÊ¤òÍÂ¤±¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½ªÆü¤Ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¿©»ö¤·¤¿ºÝ¤Ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬Ž¥Ž¥Ž¥¡£¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤¬²ÙÊª¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç½¦¤¤¡¢Ëº¤ìÊª¤¬¤Ê¤¤¤«¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ËÌá¤Ã¤Æ²þ¤á¤Æ²ÙÊª¤ò³Î¤«¤á¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¼«Âð¤Î¸°¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Ìë¤Î½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ï¤¹¤Ç¤ËÊÄÅ¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÅÏÃ¤â¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Âç¥Ô¥ó¥Á¡£¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤º¡¢¤ª¤¦¤Á¤Î¸°¤ò¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ËÃÖ¤¤¤¿¤Þ¤Þ°ìÃ¶µ¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¾×·â¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢µ¢¹ñ¤·¤¿¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¹¥Ú¥¢¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤ª¤¦¤Á¤Ë¤âÆþ¤ì¤¿¤·¡¢¤½¤Î1½µ´Ö¸å¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡¢¸°¤òÆüËÜ¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«Ìµ»ö¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤¹¤ë½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£