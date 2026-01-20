ＳｉｘＴＯＮＥＳが１９日放送の日本テレビ「しゃべくり００７」に出演した。

メンバーの青春ＭＡＰが紹介され、田中樹が「人生初の職務質問」を１７歳のころに日暮里駅で受けたと明かした。

日暮里駅の映像が流れると「おおおっ！この改札のこっち側」と指さし、「なんの気なく、いつも通り仕事終わって帰ってたら、そこの柱に立ってた警察官の人に呼び止められて」と説明。「そんなこと経験ないから、丁寧に」と応じ、財布の中を見せるように言われると、カード類も全部見せたそうで「丁寧にやりすぎて、すごい時間かかって終電乗れなかったんですよ」と明かした。

有田哲平が「初めてということは、それ以降もあるの？」と聞くと、田中は「そこから畳みかけるように連続で」と告白。「いまの３０歳まで、もう街を歩けばほんと毎回くらいされます、マジで」と明かし、スタジオに「ええーっ！？」と驚きの声が上がった。

「なぜか。家から近くの回転寿司に自転車で行ってる時も警察の人に止められて。俺、シルバーのカゴ付きのママチャリ乗ってたんですよ」。警察官に「何してるの？」と聞かれ、回転寿司に行くと返すと、「回転寿司〜？」と疑われたと笑わせた。