【studio CLIPのブルーグレー】が可愛い！ 40・50代の差し色に♡「おしゃれバッグ」

「いつも無難なモノトーンの洋服を選びがち」「なんだかコーデが地味……」そんな人にぴったりなのが、差し色になるバッグ。ミドル世代のデイリーコーデに盛り込むなら、上品見えが狙えるブルーグレーが正解かも。ニュアンス感のある色味が美しく、持つだけでおしゃれを底上げできそうです。今回は、【studio CLIP（スタディオクリップ）】から登場しているブルーグレーのバッグをピックアップしました。

ワンマイルコーデに◎ 小さめのショルダーバッグ

【studio CLIP】「2ハンドルワンマイルショルダーバッグ」\2,792（税込・セール価格）

ちょっとしたお出かけに便利なサイズのショルダーバッグ。グレーがかったブルーが美しく、冬コーデの差し色になってくれるはず。フロントのさり気ないロゴデザインも、可愛らしいワンポイントに。同色でふかふか素材の紐とは別にジャカード柄のショルダー紐も付いており、2WAYで使える優れもの。「軽くて肌触りの良いナイロン素材」（公式サイトより）なのも普段使いに嬉しいポイント。

上品なアクセントになるレザー調のバッグ

【studio CLIP】「3ROOMワンマイルショルダーバッグ」\2,792（税込・セール価格）

こちらも淡いブルーグレー色が美しい、大人っぽい雰囲気を放つショルダーバッグ。高級感のあるレザー調の素材が、ミドル世代のきれい見えをサポートします。無駄のない洗練されたデザインで、きれいめにもカジュアルにも合わせやすそう。3室仕様で「コンパクトながら見た目以上に収納可能」（公式サイトより）など、実用性も高いようです。チャームは取り外しができ、シーンに合わせたアレンジが可能。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M