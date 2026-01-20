韓国で初登場No.1の興行成績を記録したオカルティック・スリラー『鬼胎（クィテ） 黒い修道女』が１月30 日(金)より公開。キャラクターポスターが解禁された。

静謐な修道院を舞台に、人間の心の奥底に巣食う恐怖を描き出す本作。“黒い修道女”ことシスター・ユニアは、原因不明の激しい発作に苦しむ少年ヒジュンを救うために立ち上がる。凶悪な“十二悪魔”の関与を疑うユニアだったが、科学的な治療が可能だとする修道会の上層部と衝突。修道女の悪魔祓いは教義によって禁じられていたが、ユニアは自ら儀式を行うため、修道女ミカエラを巻き込み、決死の行動に出る……。

解禁されたポスターは、少年ヒジュン（ムン・ウジン）と、彼をそれぞれのやり方で救おうとしている３人の姿を映している。人を救うために禁忌を犯すことも辞さない修道女ユニア（ソン・ヘギョ）。悪魔の憑依を信じず、信仰よりも“理（科学）”を貫くパク神父（イ・ジヌク）。パク神父の弟子で、ユニアに協力を求められる修道女ミカエラ（チョン・ヨビン）。一方、少年ヒジュンは、苦しみの果てに“死”こそが救済だと思い始めている。

ダークなムードが漂う予告編もどうぞ。

『鬼胎（クィテ） 黒い修道女』

2026 年１月30 日（金） シネマート新宿 ほか 全国ロードショー

監督：クォン・ヒョクチュ 脚本：キム・ウジン、オ・ヒョジン

出演：ソン・ヘギョ、チョン・ヨビン、イ・ジヌク、ムン・ウジン

