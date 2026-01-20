¡ØÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡Ù¡íÍ¥ÂÀ¡í¾®ÂíË¾¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥Þ¥¸¤ÇµßÀ¤¼ç¡×¡¡¥é¥¹¥È¤Ë¿·¤¿¤Êµ¿ÏÇ¤â
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»ÖÅÄÌ¤Íè¤¬¼ç±é¤¹¤ë¡¢TBS·Ï²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡ØÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤ÎÂè2ÏÃ¤¬¡¢20Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È15¿Í¤ò¾Ò²ð¡ª»ÖÅÄÌ¤Íè¡¢±öÌî±Íµ×¡¢¾®ÂíË¾¡¢À¾Ìî¼·À¥¤é¡Ä
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢¡Ø¥Þ¥ë¥â¤Î¤ª¤¤Æ¡Ù¡Ê2011Ç¯¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ÎµÓËÜ¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë°¤Áê¥¯¥ß¥³»á¤È¡¢¹õÇþ¤Ï¤Â¤á»á¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡ÖÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡ÁÎø¿Í¤¤¤Ê¤¤Îò10Ç¯¤Î»ä¤ËÂ©»Ò¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ö¥ä¥ó¥¸¥ã¥ó¡Ü¡×Ï¢ºÜ¡Ë¡£Ì´¤â»Å»ö¤â³³¤Ã¤×¤Á¤Î¥¢¥é¥µ¡¼½÷À¡¦Ì¤Íè¤Î¤â¤È¤Ë¡¢¡ÈÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡É¤À¤ÈÌ¾¾è¤ëÃË¤Î»Ò¤¬¸½¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡¢»þ¤òÄ¶¤¨¤¿¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£ñ¥ÂÀ¤ÈÌ¾¾è¤ë¤½¤Î»Ò¤Ï¡¢Ì¤Íè¤È¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Ñ¤Ç¤¢¤ë¡È¤Þ¡¼¤¯¤ó¡É¤òÃçÄ¾¤ê¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢2036Ç¯¤ÎÌ¤Íè¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤Ë¤ï¤«¤Ë¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÍÄ¤¤ñ¥ÂÀ¤ò°ì¿Í¤Ë¤Ï¤Ç¤¤º¡¢´ñÌ¯¤Ê¶¦Æ±À¸³è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¡£¤Ï¤¿¤·¤ÆÌ¤Íè¤ÎÉ×¡È¤Þ¡¼¤¯¤ó¡É¤È¤Ï°ìÂÎÃ¯¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡Âè2ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ñ¥ÂÀ¡ÊÅ·ÌîÍ¥¡Ë¤ò¼«Ê¬¤Î»Ò¤À¤È¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¤È¤â¤ËÊë¤é¤¹³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿Ì¤Íè¡Ê»ÖÅÄÌ¤Íè¡Ë¤Î³ëÆ£¤¬Ãæ¿´¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¡£·àÃÄ¤Î·Î¸Å¤È¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëÆü¡¹¤Î¤Ê¤«¡¢¼«Ê¬¤¬ËÜÅö¤Ëñ¥ÂÀ¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¡¢ÉÔ°Â¤òÊú¤¨»Ï¤á¤ëÌ¤Íè¡£¤Ò¤È¤Þ¤º¿ÆÀÌ¤Î»Ò¤À¤Èµ¶¤ê¡¢ñ¥ÂÀ¤òº»¿¥¡ÊÀ¾Ìî¼·À¥¡Ë¤ËÍÂ¤±¤ë¤¬¡¢ñ¥ÂÀ¤Ï¡ÖËÍ¤ÏÌ¤Íè¤«¤éÍè¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÌðÀè¡¢·àÃÄ¤Î¼¡²ó¸ø±é¤ÇÌ¤Íè¤¬¼ç±é¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤ë¡£´î¤Ó¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ñ¥ÂÀ¤ò¸µ¤Î»þÂå¤Ëµ¢¤¹ÊýË¡¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢¤³¤ÎÀ¸³è¤òÂ³¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ÈÊ¢¤ò¤¯¤¯¤ê¡¢Ì¤Íè¤ÏÊÝ°é±àÃµ¤·¤ËËÛÁö¤¹¤ë¡£ñ¥ÂÀ¤¬Ì¤Íè¤Ç¤Ï¡Ö¤è¤·¤º¤ßÊÝ°é±à¡×¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤«¤é±à¤òË¬¤Í¤ë¤¬¡¢±àÄ¹¤ÎÎÉ½ã¡Ê¥Þ¥¥¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë¤«¤éÊì¿Æ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òµ¿¤ï¤ì¡¢ÌçÁ°Ê§¤¤¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¼«Ê¬¤Ïñ¥ÂÀ¤Î¤³¤È¤ò²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡½¡½¡£¤½¤¦Íî¤Á¹þ¤àÌ¤Íè¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ç±é¤È¤·¤Æ·Î¸Å¤òµÙ¤à¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤º¡¢È¬ÊýºÉ¤¬¤ê¤Î¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤³¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¡¦Í¥ÂÀ¡Ê¾®ÂíË¾¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£Ì¤Íè¤È¤Ï13Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖËÜÅö¤Ëº¤¤Ã¤¿¤é¤¤¤Ä¤Ç¤â¸À¤Ã¤Æ¡×¤È¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ñ¥ÂÀ¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤ÏÍ¥ÂÀ¤¬¤¤¤ÁÁá¤¯¸«¤Ä¤±½Ð¤·¡¢Ì¤Íè¤È¤Î´Ø·¸¤ò¼è¤ê»ý¤Ä°ìËë¤â¡£²óÁÛ¤Ç¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ë¹ðÇòÀ£Á°¤À¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢2¿Í¤Î²áµî¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤Ï¡ÖÍ¥ÂÀ¤¯¤ó¥Þ¥¸¤ÇµßÀ¤¼ç¡×¡Ö¤â¤¦Í¥ÂÀ¤¯¤ó¤¬¤Þ¡¼¤¯¤ó¤Ç¤¤¤¤¤è¡ª¡×¤Ê¤ÉÈ¿±þ¡£¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢Í¥ÂÀ¤ÎÉÄ»ú¤¬¾¾²¬¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ñ¥ÂÀ¤Ë¡Ö¤Þ¡¼ÀèÀ¸¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£Ì¤Íè¤¬¿´¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¡Ä¤Þ¡¼¤¯¤ó¡©¡×¤Èµ¿Ç°¤òÊú¤¯¾ìÌÌ¤ÇÊª¸ì¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¡¢¡ÈÌ¤Íè¤ÎÉ×¡É¤ÎÀµÂÎ¤ò½ä¤ë¹Í»¡¤¬°ìµ¤¤Ë²ÃÂ®¤¹¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È15¿Í¤ò¾Ò²ð¡ª»ÖÅÄÌ¤Íè¡¢±öÌî±Íµ×¡¢¾®ÂíË¾¡¢À¾Ìî¼·À¥¤é¡Ä
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢¡Ø¥Þ¥ë¥â¤Î¤ª¤¤Æ¡Ù¡Ê2011Ç¯¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ÎµÓËÜ¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë°¤Áê¥¯¥ß¥³»á¤È¡¢¹õÇþ¤Ï¤Â¤á»á¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡ÖÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡ÁÎø¿Í¤¤¤Ê¤¤Îò10Ç¯¤Î»ä¤ËÂ©»Ò¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ö¥ä¥ó¥¸¥ã¥ó¡Ü¡×Ï¢ºÜ¡Ë¡£Ì´¤â»Å»ö¤â³³¤Ã¤×¤Á¤Î¥¢¥é¥µ¡¼½÷À¡¦Ì¤Íè¤Î¤â¤È¤Ë¡¢¡ÈÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡É¤À¤ÈÌ¾¾è¤ëÃË¤Î»Ò¤¬¸½¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡¢»þ¤òÄ¶¤¨¤¿¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£ñ¥ÂÀ¤ÈÌ¾¾è¤ë¤½¤Î»Ò¤Ï¡¢Ì¤Íè¤È¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Ñ¤Ç¤¢¤ë¡È¤Þ¡¼¤¯¤ó¡É¤òÃçÄ¾¤ê¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢2036Ç¯¤ÎÌ¤Íè¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤Ë¤ï¤«¤Ë¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÍÄ¤¤ñ¥ÂÀ¤ò°ì¿Í¤Ë¤Ï¤Ç¤¤º¡¢´ñÌ¯¤Ê¶¦Æ±À¸³è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¡£¤Ï¤¿¤·¤ÆÌ¤Íè¤ÎÉ×¡È¤Þ¡¼¤¯¤ó¡É¤È¤Ï°ìÂÎÃ¯¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÌðÀè¡¢·àÃÄ¤Î¼¡²ó¸ø±é¤ÇÌ¤Íè¤¬¼ç±é¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤ë¡£´î¤Ó¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ñ¥ÂÀ¤ò¸µ¤Î»þÂå¤Ëµ¢¤¹ÊýË¡¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢¤³¤ÎÀ¸³è¤òÂ³¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ÈÊ¢¤ò¤¯¤¯¤ê¡¢Ì¤Íè¤ÏÊÝ°é±àÃµ¤·¤ËËÛÁö¤¹¤ë¡£ñ¥ÂÀ¤¬Ì¤Íè¤Ç¤Ï¡Ö¤è¤·¤º¤ßÊÝ°é±à¡×¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤«¤é±à¤òË¬¤Í¤ë¤¬¡¢±àÄ¹¤ÎÎÉ½ã¡Ê¥Þ¥¥¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë¤«¤éÊì¿Æ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òµ¿¤ï¤ì¡¢ÌçÁ°Ê§¤¤¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¼«Ê¬¤Ïñ¥ÂÀ¤Î¤³¤È¤ò²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡½¡½¡£¤½¤¦Íî¤Á¹þ¤àÌ¤Íè¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ç±é¤È¤·¤Æ·Î¸Å¤òµÙ¤à¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤º¡¢È¬ÊýºÉ¤¬¤ê¤Î¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤³¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¡¦Í¥ÂÀ¡Ê¾®ÂíË¾¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£Ì¤Íè¤È¤Ï13Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖËÜÅö¤Ëº¤¤Ã¤¿¤é¤¤¤Ä¤Ç¤â¸À¤Ã¤Æ¡×¤È¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ñ¥ÂÀ¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤ÏÍ¥ÂÀ¤¬¤¤¤ÁÁá¤¯¸«¤Ä¤±½Ð¤·¡¢Ì¤Íè¤È¤Î´Ø·¸¤ò¼è¤ê»ý¤Ä°ìËë¤â¡£²óÁÛ¤Ç¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ë¹ðÇòÀ£Á°¤À¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢2¿Í¤Î²áµî¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤Ï¡ÖÍ¥ÂÀ¤¯¤ó¥Þ¥¸¤ÇµßÀ¤¼ç¡×¡Ö¤â¤¦Í¥ÂÀ¤¯¤ó¤¬¤Þ¡¼¤¯¤ó¤Ç¤¤¤¤¤è¡ª¡×¤Ê¤ÉÈ¿±þ¡£¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢Í¥ÂÀ¤ÎÉÄ»ú¤¬¾¾²¬¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ñ¥ÂÀ¤Ë¡Ö¤Þ¡¼ÀèÀ¸¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£Ì¤Íè¤¬¿´¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¡Ä¤Þ¡¼¤¯¤ó¡©¡×¤Èµ¿Ç°¤òÊú¤¯¾ìÌÌ¤ÇÊª¸ì¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¡¢¡ÈÌ¤Íè¤ÎÉ×¡É¤ÎÀµÂÎ¤ò½ä¤ë¹Í»¡¤¬°ìµ¤¤Ë²ÃÂ®¤¹¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£