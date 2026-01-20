歌舞伎俳優の中村橋之助（30）が、昨年婚約を発表した元乃木坂46で女優の能條愛未（31）とそろって20日放送の日本テレビ「行列のできる法律相談所」2時間スペシャルに出演。プライベートについて明かした。

番組では再現VTRで能條が橋之助に不満に思っていることを激白。橋之助が大のアイドル好きで、現在は「FRUITS ZIPPER」にドハマり。家には大量のグッズが置かれており「ファンなのは許すけど、コネ使ってライブに行くのは許さない」と2人の間での約束も明かされた。

このVTRを受け、トークを振られた橋之助は「アイドルが大好き」と笑顔。元々アイドル出身で、ミュージカルの共演きっかけで婚約に至った能條について、MCの東野幸治に「共演したときテンション上がった？」と聞かれると「いえ、僕もともとAKBがめっちゃ好きで」とキッパリ。

東野に「感じ悪いコメントですね」とつっこまれスタジオに笑いを誘いながら「市來さん、愛未も分からないくらい乃木坂詳しくなかった」と、能條も、能條の同期だった日テレ市來玲奈アナも知らかったと語った。