今冬にレアル・マドリードからリヨンにレンタル移籍したのは大正解だったようだ。新天地リヨンでいきなり人気者となったのは、19歳のブラジル人FWエンドリックだ。



レアルでは出番を増やすことができなかったが、やはりポテンシャルは本物なのだろう。今月11日に行われたクープ・ドゥ・フランスのリール戦で初ゴールを決めると、18日に行われたリーグ・アン第18節スタッド・ブレスト戦ではアブネルのゴールをアシスト。





Endrick's Ligue 1 debut. Enjoy.pic.twitter.com/4VEuITP7Bv — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) January 18, 2026

この活躍から、スペイン『MARCA』は「僅か2試合、161分間のプレイだけでエンドリックはリヨンの新たな王になった」と絶賛。ブレスト戦ではMOMにも選ばれていて、早くもエンドリック・フィーバーが起きつつある。このブレスト戦ではチーム最多となる4本のシュート、最多ドリブル成功数（9回）、最多デュエル勝利数（13回）、最多チャンスメイク（5回）、さらに守備面でもインターセプトとタックルを2回ずつ記録するなど、攻守に大暴れだ。仏『L’Equipe』も「エンドリックの獲得は大成功だ。その才能、攻撃力、エレガントなプレイで衝撃を与えた」と絶賛する。エンドリックは今夏の2026W杯でセレソン入りすることを目標にしているようだが、このペースを維持できれば十分に可能性はありそうだ。