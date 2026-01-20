Cardinalsが、2月13日にリリースするデビューアルバム『Masquerade』より新曲「I Like You」をリリース。あわせてMVを公開した。

2026年初となる同楽曲は、デビューアルバムの最後のシングルであり、アコーディオンが主体のロマンティックなナンバー。すでに彼らの最近のライブで人気を博しているという。

■Cardinals ユアン・マニング

これはアルバムを想定して初めて書いた曲。長期間制作をしなかった時期を経て、昨年2月のある晴れた朝、練習スタジオでこの曲を書き上げ、完成させました。数ヶ月間、少し途方に暮れていたあとで、カタルシスを感じ、しっかり地に足が着いた瞬間でした。

冒頭の歌詞は“My Funny Valentine”のメロディから引用、言い換えたものです。チェット・ベイカーによって書かれた曲ではないと思うのですが、我々が知っていたのは彼のバージョンでした。

（文=リアルサウンド編集部）