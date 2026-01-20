ドジャースの山本由伸投手が20日に公開されたオリックス・バファローズ公式YouTube「BsTV」に出演。「Bs座談会2025」で23年までチームメートだったT―岡田球団アンバサダー、宮城大弥、阿部翔太、宗佑磨と軽妙なトークを繰り広げた。

焼き肉をつまみながらのリラックスした座談会の中で、話題はプライベートで誰とご飯に行くのか？に。山本は「ムーキー・ベッツはよく誘ってくれます。去年一緒にリハビリの期間があったんですけど、ムーキーの家って、ネットにも出てるけど、バスケのゴールがあって、ピックルボールのコートがあって、ボウリングレーンが2レーンあって、シミュレーションゴルフがあるんですよ。性格的にもいつでも来ていいよ、ルールないからね、自由にしてっていう感じで。素敵じゃないですか。めっちゃ凄いなって思います。逆だったらそれできる勇気がない」と明かした。普段の会話も「めっちゃ話しかけてくれます。分かるようにゆっくり優しく話してくれます」。数々の神対応に感謝していた。

そんな素敵なチームメートとともに迎えるメジャー3年目。色紙に「1番！」と記したエースは「チームもまた1番、個人成績も１番。頑張ります」と意気込んだ。