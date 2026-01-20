¤ì¤¤¤ï¡¦ÂçÀÐ¹¸»Ò¶¦Æ±ÂåÉ½¡¡¼«Ì±¡¦¿ùÅÄ¿åÌ®»á¤ÎàÍî²¼»±á½ÐÇÏ¤ËÀä¶«¡ÖÎ¢¶âµÄ°÷¡¢Íè¤¿¤¢¤¢¡¼¡¼¡¼¡¼¡×
¡¡¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤ÎÂçÀÐ¹¸»Ò¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ï£²£°Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢½°±¡Áª¡Ê£²£·Æü¸ø¼¨¡¢£²·î£¸ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ÎÂçºå£µ¶è¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤¬¿ùÅÄ¿åÌ®¸µ½°±¡µÄ°÷¤òÍÊÎ©¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¤³¤È¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¡£
¡¡¿ùÅÄ»á¤ÏºòÇ¯¤Î»²±¡ÁªÈæÎãÂåÉ½¤Ë½ÐÇÏ¤·¤¿¤¬ÍîÁª¡£¶õÇò¶è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Âçºå£µ¶è¤«¤é½ÐÇÏ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¶è¤¬ÃÏÈ×¤ÎÂçÀÐ»á¤Ï£Ø¤Ë¡Ö¡ØÎ¢¶âµÄ°÷¡¢¿ùÅÄ¿åÌ®¤µ¤ó¡ÙÂçÀÐ¤¢¤¤³¤ÎÁªµó¶è¤ËÍè¤¿¤¢¤¢¡¼¡¼¡¼¡¼¡×¤È¥Ý¥¹¥È¡£ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï¸½¿¦¤ÎÇßÂ¼Áï½°±¡µÄ°÷¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÎÁ°ÅÄ±ÑÎÑ»á¡¢¶¦»ºÅÞ¤ÎÌ«Î´²ð»á¤é¤¬½ÐÇÏ¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢ÃíÌÜ¶è¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£