¡ÚGLEAT¡ÛÀÐÅÄ³®»Î¡õKAZMA¤¬¥¿¥Ã¥°²¦ºÂËÉ±Ò¡ªÀÐÅÄ¤¬Àë¸À¡Ö²¶¤éBGI¤¬Ãæ¿´¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×
¡¡GLEAT¤Ï20Æü¡¢¡ÖG PROWRESTLING Ver.101¡×(¿·½ÉFACE)¤ò³«ºÅ¡£¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏG-INFINITY²¦¼ÔÁÈ¡¦ÀÐÅÄ³®»Î¡¢KAZMA SAKAMOTO¤ÈÄ©Àï¼ÔÁÈ¡¦T-Hawk¡¢ÅÄÂ¼¥Ï¥ä¥È¤¬·ãÆÍ¡£ºÇ¸å¤ÏÀÐÅÄ¤¬T-Hawk¤È¤Î¥Õ¥©¡¼¥ë±þ½·¤òÀ©¤·¤ÆËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡¢Æ±¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎARASHI¤ÈJD¡¦¥ê¡¼¤ÎÄ©ÀïÉ½ÌÀ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢2·î11Æü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤¬Ç»¸ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯12·î30Æü¤Î¿·½ÉÂç²ñ¤Ç¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤Ï6¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¡£T-Hawk¤¬ÀÐÅÄ¤«¤éÄ¾ÀÜ¾¡Íø¡£»î¹ç¸å¤ËT-Hawk¤¬Ä©ÀïÉ½ÌÀ¤·¤Æ¡¢ÀÐÅÄ¤¬¼õÂú¤·¤¿¤³¤È¤Çº£Âç²ñ¤Ç¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï½øÈ×¤«¤é·ã¤·¤¤¹¶ËÉ¤¬Â³¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ÏÀÐÅÄ¤ÈT-Hawk¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤Ë¡£ÂÇ·â¤Î¹¶ËÉ¤«¤é¥Õ¥©¡¼¥ë¤Î±þ½·¤òÀÐÅÄ¤¬20Ê¬¤òÄ¶¤¨¤ë·ãÆ®¤òÀ©¤·¤ÆËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤ËÀÐÅÄ¤Ï¡ÖT-Hawk¡¢¤ªÁ°¤Î¤³¤È¤Ï¿´Äì·ù¤¤¤ä¤±¤É¡Ä¤ªÁ°¤È»î¹ç¤·¤¿¤é³Ú¤·¤¤¤ï¡×¤È¾Î¤¨¤Ê¤¬¤é¡Ö¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ï²¶¤ä¡ª¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖBGI¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë¤¬GLEAT¤Î¥ê¥ó¥°¤ÎÃæ¿´¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢BGI¿·²ÃÆþ¤ÎARASHI¤ÈJD¡¦¥ê¡¼¤¬²¦¼Ô¥Á¡¼¥à¤ËÄ©ÀïÉ½ÌÀ¡£ÀÐÅÄ¤Ï¡Ö²¶¤è¤ê¤â¼ã¤¤ÅÛ¤é¤¬¼«¸Ê¼çÄ¥¤·¤Ê¤¤¤È¤³¤Î¥ê¥ó¥°¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤«¡£GLEAT½êÂ°¤Î¼ã¤¤ÅÛ¤é¤¬¥¢¥Ô¡¼¥ë¤»¤ó¤Ê¤é¡¢²¶¤éBGI¤¬À¹¤ê¾å¤²¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤À¤í¡£¤ªÁ°¤é¤ÎÄ©Àï¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±¤¿¤ë¤ï¡×¤È2·î11Æü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤¬Ç»¸ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡Ö²¶¤¿¤ÁBGI¤½¤·¤Æ²¶¤Ë¶¸¤ï¤µ¤ì¤í¡ª¡×¤ÈÄù¤á¤¿¡£