アイドルグループ・櫻坂46の松田里奈さん（26）が20日、自身初となる写真集の刊行記念囲み取材に登場。写真集発売を受け、メンバーの大園玲さん（25）が涙したというエピソードを明かしました。

松田さんは、2018年に欅坂46の二期生として加入。2020年にグループが櫻坂46に改名し、2022年には櫻坂46の2代目キャプテンに就任しました。

1st写真集『まつりの時間』（幻冬舎刊）は、ニュージーランドのオークランドとロトルアで撮影。羊と戯れたり、バーベキューを楽しんだり、まるで現地で一緒に過ごしているかのような、親密感のある写真が数多く収録されています。

写真集について、メンバーや身近な方からどんな反応があったか聞かれた松田さんは「最初、発売しますっていうことが出た時は、色んなメンバーから“このカットすごくかわいかった！”とか出る度に言ってくれたり、後輩も“これお気に入りです”みたいなのをすごく言ってくれて」とコメント。

写真集の撮影が終了し、日本に帰国後初めてメンバーに会った日が特に印象的だったそうで、「大園玲ちゃんが“写真集おめでとう”みたいな連絡も、行く前にくれていたんですけど、直接話すのは初めてで。“まつが写真集出せるの、本当にうれしい”って言って涙を流しながら喜んでくれて。自分のことのように涙を流して喜んでくれるなんてと思って、すごく私もうれしくて」と、メンバーとのエピソードを明かしました。

さらに、「私が以前、大園玲ちゃんに“写真集出せるなら私も出したい”みたいなことを軽く言ってたんですね。それをすごく覚えててくれて、“まつが出したいって言ってたから自分のことみたいにすごくうれしい”って言ってくれたのが、うれしかったです」と、当時の心境を明かしました。