¡ÚÆÁ»³¥Ü¡¼¥È¡Û59ºÐ¡¦ÄÚÆâ¼Â¡¡Ìó12Ç¯£µ¤«·î¤Ö¤êÍ¥½Ð¡ÖÍ¥¾¡¤Ç¤¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤±¤É¡Ä¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÆÁ»³¤Î¡Ö£ù£á£â»³¸ýÄ«ÆüÊüÁ÷ÇÕÁèÃ¥Àï¡×¤Ï£²£°Æü¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Í¥¾¡Àï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥Ù¥¹¥È£¶¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡ÄÚÆâ¼Â¡Ê£µ£¹¡áÂçºå¡Ë¤Ï½àÍ¥£±£°£Ò¤ò£³¥³¡¼¥¹¤«¤é¤Þ¤¯¤Ã¤Æ£±Ãå¡£¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÍ¥½Ð¤Ç¤¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È£²£°£±£³Ç¯£¸·î¤ÎÊ¡²¬¡Ê£¶Ãå¡Ë°ÊÍè¡¢Ìó£±£²Ç¯£µ¤«·î¤Ö¤ê¤ÎÍ¥½Ð¤ò´î¤ó¤À
¡¡º£Àá¤Ï£²Ï¢Î¨¥È¥Ã¥×£µ£°¡ó¤Î£µ£´¹æµ¡¤ò¶î¤Ã¤ÆÂç³èÌö¡£¡Öµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤Î¤ÇÈùÄ´À°¤·¤¿¤é¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë²ó¤Ã¤¿¸å¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¡£µ¯¤³¤·¤Æ¤«¤é¤Î¹Ô¤Â¤â¤¤¤¤¡£ºÇ¶á¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤À¤¤¤Ö¤¤¤¤¡×¤È½®Â¤Ï¥È¥Ã¥×µé¤Ç¡¢Í¥¾¡Àï¤Ç¤â°ÒÄ¥¤ì¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤À¡£
¡¡ÄÌ»»£³£Ö¤Ç¡¢Á°²ó¤Î£Ö¤Ï£±£¹£¹£´Ç¯£´·î¤ÎÄÅ¤Þ¤Ç¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¡£¡Ö£Ó¤Ï·è¤á¤ä¤¹¤¤¤±¤É¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£Í¥¾¡¤Ç¤¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤Æ·ë²Ì¤¬½Ð¤ì¤Ð¡×¤È²º¤ä¤«¤Ë°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£Í¥¾¡Àï¤Ï½àÍ¥Æ±ÍÍ¡¢£³¥³¡¼¥¹¤«¤éÌó£³£±Ç¯£¹¤«·î¤Ö¤ê¤Î£Ö¤òÁÀ¤¦¡£