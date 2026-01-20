Âç´äJ¤¬¥¢¥¸¥¢2Ï¢ÇÆ¤Ë²¦¼ê! U-21ÆüËÜÂåÉ½¤¬Æü´ÚÀï¤òÀ©¤¹! ¾®Àô²Â¸¾¤¬¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é·è¾¡ÃÆ
[1.20 U23¥¢¥¸¥¢ÇÕ½à·è¾¡ ÆüËÜ 1-0 ´Ú¹ñ ¥¸¥Ã¥À]
¡¡¡È¥í¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¡ÉU-21ÆüËÜÂåÉ½¤Ï20Æü¡¢AFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Î½à·è¾¡¤ÇU-23´Ú¹ñÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢1-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£Á°È¾36Ê¬¤ËDF¾®Àô²Â¸¾¤¬¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤éÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢»Ä¤ê»þ´Ö¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¤Ï¡È¥Ñ¥ê¸ÞÎØÀ¤Âå¡ÉÂè°ì¼¡ÂÎÀ©¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿24Ç¯Âç²ñ¤«¤é¤Î2Ï¢ÇÆ¤Ë²¦¼ê¡£24Æü¤Î·è¾¡¤Ç¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÈÃæ¹ñ¤Î¾¡¼Ô¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÈèÏ«¤ä¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÌÌ¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢½à¡¹·è¾¡¤«¤éÀèÈ¯5¿Í¤òÊÑ¹¹¡£DF±ÊÌî½¤ÅÔ¡¢¾®Àô¡¢MFÅèËÜÍªÂç¡¢FWÆ»ÏÆË¡¢FWµ×ÊÆÍÚÂÀ¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£4-3-3¤ÎÉÛ¿Ø¤Ç¡¢GK¤Ï¹ÓÌÚÎ°°Î¡¢4¥Ð¥Ã¥¯¤Ïº¸¤«¤éDFÇßÌÚÎç¡¢DF»Ô¸¶Íù²»¡¢±ÊÌî¡¢¾®Àô¡£¥¢¥ó¥«¡¼¤ÏMF¾®ÁÒ¹¬À®¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤Ïº¸¤¬¥È¥Ã¥×²¼µ¤Ì£¤ËMFº´Æ£Î¶Ç·²ð¡¢±¦¤¬¥Ü¥é¥ó¥Áµ¤Ì£¤ËÅèËÜ¡£Á°Àþ3¿Í¤Ïº¸¤«¤éFWÀÐ¶¶À¥Æä¡¢Æ»ÏÆ¡¢µ×ÊÆ¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡´Ú¹ñ¤ÏAÂåÉ½¤È¤·¤ÆE-1Áª¼ê¸¢¤Ë¤â½Ð¤¿¡ÈÇØÈÖ¹æ10¡ÉMF¥«¥ó¡¦¥µ¥ó¥æ¥ó¤¬¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°½éÀï¤ÎÉé½ý¤ÇÎ¥Ã¦¡£¶ì¤·¤¤Âæ½ê»ö¾ð¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢½à·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£½à¡¹·è¾¡¤«¤éÃæ2Æü¤ÇÀèÈ¯¤ÎÊÑ¹¹¤ÏÌµ¤·¡£¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ëFW¥¥à¡¦¥Æ¥¦¥©¥ó¤â°ú¤Â³¤¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¤âÆüËÜ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë4-3-3¤ÎÉÛ¿Ø¡£GK¤Ï¥Û¥ó¡¦¥½¥ó¥ß¥ó¡¢4¥Ð¥Ã¥¯¤Ïº¸¤«¤éDF¥Á¥ã¥ó¡¦¥½¥Ã¥«¥ó¡¢DF¥·¥ó¡¦¥ß¥ó¥Ï¡¢DF¥¤¡¦¥Ò¥ç¥ó¥è¥ó¡¢DF¥¤¡¦¥²¥ª¥ó¥Ò¡£¥¢¥ó¥«¡¼¤ÏMF¥¥à¡¦¥É¥ó¥¸¥ó¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤Ïº¸¤¬MF¥Ú¡¦¥Ò¥ç¥ó¥½¡¢±¦¤¬MF¥«¥ó¡¦¥ß¥ó¥¸¥å¥ó¡£Á°Àþ3¿Í¤Ïº¸¤«¤éMF¥¥à¡¦¥è¥ó¥Ï¥¯¡¢FW¥Ù¥¯¡¦¥¬¥ª¥ó¡¢MF¥«¥ó¡¦¥½¥ó¥¸¥ó¤¬Î©¤Ã¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤«¤éÆüËÜ¤¬»î¹ç¤òÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤ë¡£Á°È¾9Ê¬¡¢ÅèËÜ¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢Æ»ÏÆ¤¬Íî¤È¤¹¡£PA¼êÁ°¤Ç¾®Àô¤¬±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤¬¡¢¤ï¤º¤«¤Ë¥´¡¼¥ë¾å¤Ë³°¤ì¤¿¡£11Ê¬¤Ë¤Ï±ÊÌî¤¬ºÇ¸åÊý¤«¤é¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¡£È¿±þ¤·¤¿ºÇÁ°Àþ¤ÎÆ»ÏÆ¤ÏGK¥Û¥ó¡¦¥½¥ó¥ß¥ó¤È¤Î1ÂÐ1¤Ç¥ë¡¼¥×¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤â¡¢¤ï¤º¤«¤Ë¥´¡¼¥ëÏÈÆâ¤òÂª¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÏÁ°È¾26Ê¬¤Ë¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤ë¡£±¦¥µ¥¤¥ÉºÝ¤«¤éFK¤ò½³¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥¥à¡¦¥è¥ó¥Ï¥¯¤Ë¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥´¡¼¥ëÏÈ¤Ë¸þ¤«¤¦¥Ü¡¼¥ë¤Ë¹ÓÌÚ¤¬¹¥È¿±þ¡£ÏÈ³°¤Ë¤Ï¤¸¤½Ð¤·¡£¥Ô¥ó¥Á¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï´Ú¹ñ¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òËÉ¤®¤Ä¤Ä¡¢ÆüËÜ¤Ï¥µ¥¤¥É¤«¤é¹¶·â¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Á°È¾35Ê¬¤Ë¤Ï¾®ÁÒ¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤Ë¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤òÆþ¤ì¡¢¾®Àô¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤Î¿¼¤¤°ÌÃÖ¤«¤é±¦Â¥¥Ã¥¯¡£¤¹¤ë¤È¡¢Ìµ²óÅ¾µ¤Ì£¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥´¡¼¥ëÏÈÆâ¤òÂª¤¨¡¢Áê¼êGK¤Î¥»¡¼¥Ö¤ËÁø¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®Àô¤Î¥¥Ã¥¯¤ÇÆÀ¤¿CK¤ò¡¢ÆüËÜ¤¬»ÅÎ±¤á¤ë¡£Á°È¾36Ê¬¡¢±¦CK¤òº´Æ£¤¬±¦Â¤Ç½³¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤Î±ÊÌî¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¡£GK¤Ë¤Ï¤¸¤«¤ì¤Æ¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë¤³¤Ü¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¡¢ºÇ¸å¤Ï¾®Àô¤¬²¡¤·¹þ¤ß¡¢º£Âç²ñ½é¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¼è¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÆüËÜ¤¬1-0¤Î¥ê¡¼¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤â¥Ú¡¼¥¹¤òÅÏ¤µ¤Ê¤¤ÆüËÜ¡£ÂÐ¤¹¤ë´Ú¹ñ¤ÏÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¯¡¢¸åÈ¾13Ê¬¤Ë2ËçÂØ¤¨¡£ÉÙ»³²ÃÆþ¤Î¥¥à¡¦¥Æ¥¦¥©¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£16Ê¬¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Î¥Ñ¥¹¥ß¥¹¤òÆÍ¤¤¤Æ¡¢¥¥à¡¦¥Æ¥¦¥©¥ó¤¬¥·¥å¡¼¥È¡£»Ô¸¶¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÇÁË¤ó¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë±¦Â¤òÄË¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï»Ô¸¶¤ÎÉé½ýÄ¾Á°¤Þ¤Ç3ËçÂØ¤¨¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢µÞ¤¤ç»Ô¸¶¤â¸òÂå¤µ¤»¤ë¡£¸åÈ¾20Ê¬¤Ë»Ô¸¶¡¢µ×ÊÆ¡¢ÀÐ¶¶¡¢Æ»ÏÆ¤ò²¼¤²¡¢DF²¬Éô¥¿¥ê¥¯¥«¥Ê¥¤ñ¥ÅÍ¡¢FW¸ÅÃ«É¢²ð¡¢FW²£»³Ì´¼ù¡¢FW¥ó¥ï¥Ç¥£¥±¡¦¥¦¥Á¥§¡¦¥Ö¥é¥¤¥¢¥óÀ¤Íº¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ä¤ä¼éÀª¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÆüËÜ¤ÏÎäÀÅ¤Ë»î¹ç¤ò±¿¤Ö¡£¸åÈ¾39Ê¬¤Ë¤ÏÅèËÜ¤ËÂå¤¨¡¢MFÀÐÅÏ¥Í¥ë¥½¥ó¤ò¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤ËÆþ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ1ÅÀº¹¤ò¼é¤êÀÚ¤ê¡¢1-0¤Ç»î¹ç½ªÎ»¡£¥¢¥¸¥¢¤ÎÄºÅÀ¤Þ¤Ç¤¢¤È1¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀÐÀîÍ´²ð)
¡¡¡È¥í¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¡ÉU-21ÆüËÜÂåÉ½¤Ï20Æü¡¢AFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Î½à·è¾¡¤ÇU-23´Ú¹ñÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢1-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£Á°È¾36Ê¬¤ËDF¾®Àô²Â¸¾¤¬¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤éÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢»Ä¤ê»þ´Ö¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¤Ï¡È¥Ñ¥ê¸ÞÎØÀ¤Âå¡ÉÂè°ì¼¡ÂÎÀ©¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿24Ç¯Âç²ñ¤«¤é¤Î2Ï¢ÇÆ¤Ë²¦¼ê¡£24Æü¤Î·è¾¡¤Ç¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÈÃæ¹ñ¤Î¾¡¼Ô¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡´Ú¹ñ¤ÏAÂåÉ½¤È¤·¤ÆE-1Áª¼ê¸¢¤Ë¤â½Ð¤¿¡ÈÇØÈÖ¹æ10¡ÉMF¥«¥ó¡¦¥µ¥ó¥æ¥ó¤¬¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°½éÀï¤ÎÉé½ý¤ÇÎ¥Ã¦¡£¶ì¤·¤¤Âæ½ê»ö¾ð¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢½à·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£½à¡¹·è¾¡¤«¤éÃæ2Æü¤ÇÀèÈ¯¤ÎÊÑ¹¹¤ÏÌµ¤·¡£¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ëFW¥¥à¡¦¥Æ¥¦¥©¥ó¤â°ú¤Â³¤¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¤âÆüËÜ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë4-3-3¤ÎÉÛ¿Ø¡£GK¤Ï¥Û¥ó¡¦¥½¥ó¥ß¥ó¡¢4¥Ð¥Ã¥¯¤Ïº¸¤«¤éDF¥Á¥ã¥ó¡¦¥½¥Ã¥«¥ó¡¢DF¥·¥ó¡¦¥ß¥ó¥Ï¡¢DF¥¤¡¦¥Ò¥ç¥ó¥è¥ó¡¢DF¥¤¡¦¥²¥ª¥ó¥Ò¡£¥¢¥ó¥«¡¼¤ÏMF¥¥à¡¦¥É¥ó¥¸¥ó¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤Ïº¸¤¬MF¥Ú¡¦¥Ò¥ç¥ó¥½¡¢±¦¤¬MF¥«¥ó¡¦¥ß¥ó¥¸¥å¥ó¡£Á°Àþ3¿Í¤Ïº¸¤«¤éMF¥¥à¡¦¥è¥ó¥Ï¥¯¡¢FW¥Ù¥¯¡¦¥¬¥ª¥ó¡¢MF¥«¥ó¡¦¥½¥ó¥¸¥ó¤¬Î©¤Ã¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤«¤éÆüËÜ¤¬»î¹ç¤òÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤ë¡£Á°È¾9Ê¬¡¢ÅèËÜ¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢Æ»ÏÆ¤¬Íî¤È¤¹¡£PA¼êÁ°¤Ç¾®Àô¤¬±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤¬¡¢¤ï¤º¤«¤Ë¥´¡¼¥ë¾å¤Ë³°¤ì¤¿¡£11Ê¬¤Ë¤Ï±ÊÌî¤¬ºÇ¸åÊý¤«¤é¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¡£È¿±þ¤·¤¿ºÇÁ°Àþ¤ÎÆ»ÏÆ¤ÏGK¥Û¥ó¡¦¥½¥ó¥ß¥ó¤È¤Î1ÂÐ1¤Ç¥ë¡¼¥×¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤â¡¢¤ï¤º¤«¤Ë¥´¡¼¥ëÏÈÆâ¤òÂª¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÏÁ°È¾26Ê¬¤Ë¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤ë¡£±¦¥µ¥¤¥ÉºÝ¤«¤éFK¤ò½³¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥¥à¡¦¥è¥ó¥Ï¥¯¤Ë¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥´¡¼¥ëÏÈ¤Ë¸þ¤«¤¦¥Ü¡¼¥ë¤Ë¹ÓÌÚ¤¬¹¥È¿±þ¡£ÏÈ³°¤Ë¤Ï¤¸¤½Ð¤·¡£¥Ô¥ó¥Á¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï´Ú¹ñ¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òËÉ¤®¤Ä¤Ä¡¢ÆüËÜ¤Ï¥µ¥¤¥É¤«¤é¹¶·â¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Á°È¾35Ê¬¤Ë¤Ï¾®ÁÒ¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤Ë¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤òÆþ¤ì¡¢¾®Àô¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤Î¿¼¤¤°ÌÃÖ¤«¤é±¦Â¥¥Ã¥¯¡£¤¹¤ë¤È¡¢Ìµ²óÅ¾µ¤Ì£¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥´¡¼¥ëÏÈÆâ¤òÂª¤¨¡¢Áê¼êGK¤Î¥»¡¼¥Ö¤ËÁø¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®Àô¤Î¥¥Ã¥¯¤ÇÆÀ¤¿CK¤ò¡¢ÆüËÜ¤¬»ÅÎ±¤á¤ë¡£Á°È¾36Ê¬¡¢±¦CK¤òº´Æ£¤¬±¦Â¤Ç½³¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤Î±ÊÌî¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¡£GK¤Ë¤Ï¤¸¤«¤ì¤Æ¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë¤³¤Ü¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¡¢ºÇ¸å¤Ï¾®Àô¤¬²¡¤·¹þ¤ß¡¢º£Âç²ñ½é¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¼è¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÆüËÜ¤¬1-0¤Î¥ê¡¼¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤â¥Ú¡¼¥¹¤òÅÏ¤µ¤Ê¤¤ÆüËÜ¡£ÂÐ¤¹¤ë´Ú¹ñ¤ÏÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¯¡¢¸åÈ¾13Ê¬¤Ë2ËçÂØ¤¨¡£ÉÙ»³²ÃÆþ¤Î¥¥à¡¦¥Æ¥¦¥©¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£16Ê¬¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Î¥Ñ¥¹¥ß¥¹¤òÆÍ¤¤¤Æ¡¢¥¥à¡¦¥Æ¥¦¥©¥ó¤¬¥·¥å¡¼¥È¡£»Ô¸¶¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÇÁË¤ó¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë±¦Â¤òÄË¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï»Ô¸¶¤ÎÉé½ýÄ¾Á°¤Þ¤Ç3ËçÂØ¤¨¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢µÞ¤¤ç»Ô¸¶¤â¸òÂå¤µ¤»¤ë¡£¸åÈ¾20Ê¬¤Ë»Ô¸¶¡¢µ×ÊÆ¡¢ÀÐ¶¶¡¢Æ»ÏÆ¤ò²¼¤²¡¢DF²¬Éô¥¿¥ê¥¯¥«¥Ê¥¤ñ¥ÅÍ¡¢FW¸ÅÃ«É¢²ð¡¢FW²£»³Ì´¼ù¡¢FW¥ó¥ï¥Ç¥£¥±¡¦¥¦¥Á¥§¡¦¥Ö¥é¥¤¥¢¥óÀ¤Íº¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ä¤ä¼éÀª¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÆüËÜ¤ÏÎäÀÅ¤Ë»î¹ç¤ò±¿¤Ö¡£¸åÈ¾39Ê¬¤Ë¤ÏÅèËÜ¤ËÂå¤¨¡¢MFÀÐÅÏ¥Í¥ë¥½¥ó¤ò¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤ËÆþ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ1ÅÀº¹¤ò¼é¤êÀÚ¤ê¡¢1-0¤Ç»î¹ç½ªÎ»¡£¥¢¥¸¥¢¤ÎÄºÅÀ¤Þ¤Ç¤¢¤È1¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀÐÀîÍ´²ð)