#24 【独自調査】EURO、コパ・アメリカ、クラブW杯…過密日程がW杯に与える影響は?【ゲキスタ】
今回は北中米ワールドカップに出場する各国代表の選手たちにまつわる、とあるデータをご紹介します。2024年夏に開催されたEURO(欧州選手権)またはコパ・アメリカ(南米選手権)に出場した選手のうち、2025年夏にもクラブワールドカップ(またはゴールドカップ)に出場した選手は各国にどれだけいるのか。その人数を国ごとに竹内記者が調べました。
選手によっては、丸3年まとまったオフがないままワールドカップに臨むことになる今大会は、過密日程によるケガのリスクやコンディション面も懸念されます。優勝候補とされる国が、そうした疲弊した選手をどれだけ抱えているのか。日本の対戦相手は果たしてどうなっているのか。データから見えてきた意外な傾向と発見について話していきます。
(収録日:2026年1月19日)
ゲキサカ編集長の西山紘平とゲキサカ日本代表担当の竹内達也記者がサッカー日本代表をテーマに旬な話題を深掘りする「ゲキスタ」は隔週配信。ハッシュタグをつけて番組の感想や質問などをお寄せください。
#ゲキスタ
【出演】
●竹内達也→@thetheteatea
●ゲキサカ編集長 西山紘平
■ゲキサカ
https://web.gekisaka.jp
■ゲキサカFCストア
https://web.gekisaka.jp/store/
■ゲキサカ公式X(@gekisaka)
@gekisaka
■ゲキサカ公式Instagram(@gekisaka)
@gekisaka
■ゲキサカ公式TikTok
@gekisaka
■ゲキサカ公式YouTube
@gekisakafc
