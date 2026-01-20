『BLACK & WHITE ガールズユニットオーディション』から誕生した2組のガールズユニット VINII（ヴィニー）、MilMoon（ミルムーン）が、2月4日より6週にわたり新曲を連続リリースする。

VINIIは、令和ガールズグループ界の革命家として“GIRLS NOISE”をコンセプトに掲げるユニット。MilMoonは、“NEW KAWAII”やハイパーポップでもない浮遊感のある“FAIRY POP”を提唱する、新たなインターネット派生カルチャーを追求するユニットだ。

6週リリースの楽曲を手掛ける作家陣には、ヤマモトショウ、DÉ DÉ MOUSE、OHTORA、New K、detch、cat biscuitらが参加している。

また、3月19日には恵比寿 THE GARDEN HALLにてVINIIとMilMoonによる2マンライブを開催予定。本日よりチケットが一般販売中だ。

（文=リアルサウンド編集部）