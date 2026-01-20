Orangestarが、TVアニメ『春夏秋冬代行者 春の舞』のオープニングテーマとエンディングテーマを担当する。

また、同アニメの四季の代行者と護衛官を演じるメインキャスト8名が公開となり、キャラクターイラストも公開された。オープニングテーマとエンディングテーマの詳細は追って公開となる。

最新情報は、新たに開設されたアニメ『春夏秋冬代行者 春の舞』の公式X（旧Twitter）および公式HPに更新される予定だ。

Orangestar コメント

この度、『春夏秋冬代行者 春の舞』のOP・ED主題歌を担当させていただくことになりました。制作を始めたのはちょうど一年前で、身に余る思いの中、暁先生が描かれる雛菊とさくらたちの物語に寄り添いながら、春をテーマにした二曲を制作しました。ぜひアニメ本編とあわせて、お楽しみいただけましたら幸いです。

