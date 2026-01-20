２０２２年サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）を制したアルゼンチンなどの代表チームによる国際試合６試合が、３月下旬にカタールで集中開催されると、２０日、地元の大会組織委員会が発表した。

「カタール・フットボール・フェスティバル２０２６」と題し、ほかにスペイン、地元カタール、サウジアラビア、エジプト、セルビアが出場。南米選手権王者でもあるアルゼンチンと、欧州選手権覇者スペインによる「フィナリッシマ」（イタリア語で究極の決勝の意味）は、３月２７日に開催される。６月開幕のＷ杯を前に、アルゼンチンのメッシとスペインのヤマルという世代を超えたスター２人が出場すれば、注目の一戦となりそうだ。

他の５試合は、３月２６〜３１日に行われ、同３０日にエジプト―スペイン戦、同３１日にはカタール―アルゼンチン戦などが予定されている。

大会組織委員会のシェイク・ハマド・アルタニ委員長は、「我々は、Ｗ杯の開催を前に世界的なスター選手たちを受け入れるべく準備を整えている。選手やファンの皆さんを迎えられるのを心待ちにしている」とのコメントを出した。

各試合のチケットは、２月２５日からｒｏａｄｔｏｑａｔａｒ．ｑａで販売されるという。