¡Ú¤Ó¤ï¤³¥Ü¡¼¥È¡¦£ÇIIÃáÉãµÜÈÞµÇ°ÇÕ¡ÛÄÚ°æ¹¯À²¡¡£ÇII½é£Ö¾þ¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤Î¥ì¡¼¥¹¤ÇÍ¥½Ð¡Öº£²ó¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Ó¤ï¤³¤Î£ÇII¡ÖÂè£¶£¹²ó·ë³ËÍ½ËÉ»ö¶È¶¨»¿¡¡ÃáÉãµÜÈÞµÇ°ÇÕ¡×¤Ï£²£°Æü¡¢½àÍ¥¾¡Àï£³ÈÖ¾¡Éé¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Í¥¾¡Àï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥Ù¥¹¥È£¶¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÚ°æ¹¯À²¡Ê£´£¸¡áÀÅ²¬¡Ë¤Ï£±¹æÄú¤ÇÎ×¤ó¤À½àÍ¥£±£°£Ò¡¢£´¥«¥ÉÂçÊ÷Ë¤Î¤Þ¤¯¤ê¤òÍá¤Ó¤Æ¥Ð¥Ã¥¯£²ÈÖ¼ê¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¼é¤Ã¤Æ£²Ãå¤Ç¥´¡¼¥ë¤·Í¥½ÐÀÚÉä¤ò¥²¥Ã¥È¡£¡Ö°ÂÄêÈÄ¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¥Ú¥é¤·¤¿¤±¤É¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤¤¤¤Â¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡££±£Í¤Ï¸·¤·¤¤·Á¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Æ»Ãæ¤ÇÁ°¤Ë¤âÎ¥¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·²ó¤êÂ¤Ê¤ó¤«¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤·¤¿¡×¤È½®Â¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ÏÇ¼ÆÀ¤Î°è¤À¡£
¡¡ºòÇ¯£±£²·î¤ÎµÜÅç¡Ê£´Ãå¡Ë¢ªÉÍÌ¾¸Ð¡Ê£²Ãå¡Ë¢ª¼ã¾¾¡Ê£²Ãå¡Ë¡¢¤½¤·¤Æº£²ó¤Ç£´ÀáÏ¢Â³Í¥½Ð¤È¶á¶·¤Î¥ê¥º¥à¤ÏÀä¹¥¡£¡ÖºÇ¶á¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Ú¥é¤Î·Á¤âÄê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÊÕ¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤È½¼¼Â¤Ö¤ê¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ï£²£°£°£µÇ¯¤ÎÂè£´£¹²ó¤òÀ©¤·£ÇII½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»×¤¤½Ð¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡£¡Ö£²£°£°£µÇ¯¡©¡Ê¾Ð¤¤¡Ë²¿¤À¤«²û¤«¤·¤¤¤Í¡£º£²ó¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¡£Ìó£²£±Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆ±¥¿¥¤¥È¥ëÃ¥¼è¤Ø¸þ¤±¡¢¥á¥¤¥Á¤Î¾¡Éé¤Ë½Ð¤ë¡£