SPYAIRが本日1月20日、Zepp Haneda (TOKYO)にて全国ツアー＜SPYAIR TOUR 2025 - BUDDY -＞を開催。本公演は昨年6月からの振替公演で、先週末に行った仙台公演よりツアーを再開し、本日ファイナルを迎えた。

ライブ本編では、ツアータイトルに冠した「Buddy」はもちろん、大ヒット曲『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』主題歌「オレンジ」、ボートレース2025 CMソング「Chase the Shine」ほか数々の代表曲に加え、ワンマンライブならではのレア曲を織り交ぜたセットリストで会場に集まったファンを魅了した。

アンコールではYOSUKE（Vo）加入後初となるニューアルバム『RE-BIRTH』を3月18日にリリースすることを発表。さらには現在放送中のTVアニメ『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』主題歌となっている最新曲「Kill the Noise」を披露し会場を大いに沸かせ、半年越しのリベンジツアーは大盛況のうちに幕を閉じた。

2月14日からは先行配信中のニューシングル「Kill the Noise」を携えてのライブハウスツアー＜SPYAIR TOUR 2026 - KILL THE NOISE -＞を、3月20日よりニューアルバム『RE-BIRTH』を携えてのホールツアー＜SPYAIR TOUR 2026 - RE-BIRTH -＞を開催する。

セットリスト

『SPYAIR TOUR 2025 - BUDDY -』

2026年1月20日(火) Zepp Haneda (TOKYO)

01.RE-BIRTH

02.FEEL SO GOOD

03.WENDY 〜It’s You〜

04.One Day

05.Bring the Beat Back

06.Chase the Shine

07.青

08.LINK IT ALL

09.Buddy

10.STRONG

11.0 GAME

12.ファイアスターター

13.RAGE OF DUST

14.オレンジ

15.イマジネーション

[アンコール]

01.Kill the Noise

02.サムライハート (Some Like It Hot!!)

■「Kill the Noise」

配信 https://SPYAIR.lnk.to/IbfG7f CD：2月11日(水)リリース

品番：AICL 4853／価格：2,000円(税込)

初回仕様：アニメ描き下ろし三方背スリーブケース付き ▲アニメ描き下ろし三方背スリーブケース ＜収録曲＞ Kill the NoiseBuddy - Live at Kawaguchiko Stellar Theater 2025.9.28Chase the Shine - Live at Kawaguchiko Stellar Theater 2025.9.28Kill the Noise (Anime Size)Kill the Noise (Instrumental) Kill the NoiseBuddy - Live at Kawaguchiko Stellar Theater 2025.9.28Chase the Shine - Live at Kawaguchiko Stellar Theater 2025.9.28Kill the Noise (Anime Size)Kill the Noise (Instrumental) ▼CDご予約はこちら

https://spyair.lnk.to/32fc58

※各オンラインショップにつきまして、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございます。 ＜店舗特典＞

対象となるCDショップ・オンラインサイトにてお買い上げ頂いた方に、先着で下記の特典を差し上げます。特典のお渡しはご予約者優先となり、各店舗で無くなり次第終了いたします。

・Amazon：メガジャケ

・楽天ブックス：ポストカード

・セブンネット：キーホルダー

・アニメイト：ましかくブロマイド

・SPYAIR応援店：ステッカー ▼応援店対象店舗はコチラ

https://www.spyair.net/shoplist/260211/

◾️＜SPYAIR TOUR 2026＞ ◆Live House Series 2026年

2月14日（土）Yokohama Bay Hall

2月21日（土）岡山CRAZYMAMA KINGDOM

2月22日 (日) 広島CLUB QUATTRO

2月28日（土）金沢Eight Hall

3月1日（日）新潟LOTS

3月7日（土）松山WstudioRED

3月8日（日）高松MONSTER チケット一般発売中：https://spyair.lnk.to/SPYAIR_TOUR2026 ◆HALL Series 2026年

3月20日（金・祝）千葉・松戸森のホール21

3月29日（日）大阪・オリックス劇場

4月5日（日）福岡・福岡市民ホール 大ホール

4月12日（日）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

4月29日（水・祝）北海道・札幌教育文化会館

5月14日（木）東京・LINE CUBE SHIBUYA ▼オフィシャル2先行予約受付中

https://l-tike.com/st1/spyair2026hall-official/