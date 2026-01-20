【AFC U23アジアカップ】U-23日本 1−0 U-23韓国（日本時間1月20日／キング・アブドゥラー・スポーツシティ・スタジアム）

【映像】日韓戦で炸裂！セットプレーから泥臭い決勝弾（実際の映像）

U-23日本代表は1月20日、AFC U23アジアカップの準決勝でU-23韓国代表と対戦。小泉佳絃のゴールで1ー0の勝利を飾り、史上最多3度目の優勝に向けて、2大会連続となるファイナルへと駒を進めた。

グループBを首位通過した日本代表は、準々決勝でU-23ヨルダン代表と対戦し、1ー1で迎えたPK戦を4ー2で制して準決勝へと駒を進めた。準決勝では、グループCを2位で通過して準々決勝でU-23オーストラリア代表に勝利した韓国との日韓戦を戦う。今大会、日本代表はロス五輪出場を目指すU-21のメンバーで構成されている。一方の韓国はU-23とU-21の混成チームとなった。

中3日で迎える日韓戦で日本代表は、先発メンバーを5人変更。4ー4ー2のフォーメーションでGKは荒木琉偉、4バックは右から小泉、永野修都、市原吏音、梅木怜が並ぶ。中盤は久米遥太、小倉幸成、嶋本悠大、石橋瀬凪が並び、最前線は佐藤龍之介と道脇豊が入った。

序盤からポゼッションを握る日本代表は、11分に決定機を作り出す。永野のフィードに抜け出した道脇がGKと1対1に持ち込み、ループシュートを狙ったがここは枠を捉え切れず。しかし36分に右CKからファーサイドの永野が頭で合わせると、このシュートのこぼれ球を小泉が押し込み、日本代表が先制して試合を折り返した。

後半は風の影響もありピンチを迎えるも、荒木の好セーブもあって無失点で時間を進めていく。しかし65分にアクシデント。足を痛めていた市原がプレー続行できなくなり無念の交代に。このタイミングで日本代表は市原を含めて4選手を入れ替えた。

その後も守り時間が長く苦しい展開となったが、1点を守り切って試合は終了。日韓戦を制した日本代表が決勝へと駒を進めた。決勝はU-23ベトナム代表とU-23中国代表の勝利チームと対戦。日本時間1月25日の0時にキックオフを迎える。

（ABEMA de DAZN／AFCU23アジアカップ）