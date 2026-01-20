「アジア最強は日本だ」「レベルの差が大きすぎる」“２歳上”の韓国撃破の大岩ジャパンに対戦国ファンは脱帽！「日本は２歳下じゃないのか」「いまやフィジカルでも勝てなくなった…」【U-23アジアカップ】
大岩剛監督が率いるU-23日本代表は現地１月20日、サウジアラビアで開催されているU-23アジアカップの準決勝で、ライバルの韓国と対戦した。
序盤からゲームを支配して押し込んだ日本は36分、佐藤龍之介のCKから、こぼれ球に詰めたDF小泉佳絃のゴールで先制する。
後半も序盤はペースの握っていたものの、徐々に韓国に盛り返され、ピンチを招く。だが、GK荒木琉偉やディフェンス陣の好守で防ぐ。
韓国の攻撃を最後までしのぎ切り、このまま１−０で逃げ切った。
スコアは最少得点差だったものの、23歳以下ではなく、21歳以下のメンバーで臨みながら韓国に完勝した大岩ジャパンに、韓国のファンは脱帽。試合を速報した同国のサイト『naver』には、以下のようなコメントが続々と寄せられた。
「レベルが違う。日本はブラジルにも勝つチームだ」
「韓国の選手たちは技術が落ちる」
「日本の子供たちはみんな上手い」
「日本が２歳下なのに押されっ放しだ」
「レベルの差が大きすぎる」
「日本は２歳下じゃないのか」
「野球もサッカーも日本は負けてばかりだ」
「いまやフィジカルでも勝てなくなった…」
日本との力の差を感じたファンが少なくなかったようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本の10番のCKから生まれた韓国戦の決勝弾
