「アジア最強は日本だ」「レベルの差が大きすぎる」“２歳上”の韓国撃破の大岩ジャパンに対戦国ファンは脱帽！「日本は２歳下じゃないのか」「いまやフィジカルでも勝てなくなった…」【U-23アジアカップ】

「アジア最強は日本だ」「レベルの差が大きすぎる」“２歳上”の韓国撃破の大岩ジャパンに対戦国ファンは脱帽！「日本は２歳下じゃないのか」「いまやフィジカルでも勝てなくなった…」【U-23アジアカップ】