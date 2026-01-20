先制点を決めた小泉（左）。(C)AFC

写真拡大

　大岩剛監督が率いるU-23日本代表は現地１月20日、サウジアラビアで開催されているU-23アジアカップの準決勝で、ライバルの韓国と対戦した。

　序盤からゲームを支配して押し込んだ日本は36分、佐藤龍之介のCKから、こぼれ球に詰めたDF小泉佳絃のゴールで先制する。

　後半も序盤はペースの握っていたものの、徐々に韓国に盛り返され、ピンチを招く。だが、GK荒木琉偉やディフェンス陣の好守で防ぐ。

　韓国の攻撃を最後までしのぎ切り、このまま１−０で逃げ切った。
 
　スコアは最少得点差だったものの、23歳以下ではなく、21歳以下のメンバーで臨みながら韓国に完勝した大岩ジャパンに、韓国のファンは脱帽。試合を速報した同国のサイト『naver』には、以下のようなコメントが続々と寄せられた。

「レベルが違う。日本はブラジルにも勝つチームだ」
「韓国の選手たちは技術が落ちる」
「日本の子供たちはみんな上手い」
「日本が２歳下なのに押されっ放しだ」
「レベルの差が大きすぎる」
「日本は２歳下じゃないのか」
「野球もサッカーも日本は負けてばかりだ」
「いまやフィジカルでも勝てなくなった…」

　日本との力の差を感じたファンが少なくなかったようだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】日本の10番のCKから生まれた韓国戦の決勝弾

 