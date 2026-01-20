メルカリに出品されている「食品」って大丈夫なの？ 買ってはいけない商品の特徴は？
中古品売買のイメージが強いメルカリですが、意外にも人気なカテゴリが「食品」です。物価高の影響もあり、激安の食品をメルカリで買う人も増えてきていると思います。一方で、食品の安全面や品質は大丈夫なのかと心配になる人も少なくないはず。
そこで本記事ではメルカリに出品されている「食品」について解説します。
【画像】メルカリで1番お得な発送方法は？料金比較表
▼1. 価格が安い
近くのスーパーなどと価格を比較するとメルカリの方が安いと感じます。特にワケありの食品はお手頃価格になっていることが少なくありません。筆者は果物を買うことが多いのですが、例えば箱単位で売られているりんごの場合、サイズがバラバラだったり、形が歪だったりという理由で安く販売されていることもあります。
▼2. なかなか手に入らないものも売っている
普段利用しているスーパーなどでは手に入らないものも、メルカリだったら見つけられることもあります。
例えば、筆者は先日、近くのスーパーでは見つけることができなかった「ムーンルージュ」というりんごをメルカリで購入しました。レアなものの場合は、メルカリで探すことが多いです。
▼1. 出品者の評価
出品者の評価は必ず確認します。食品の場合、到着した際に商品が傷んでいたというトラブルが起こることもあります。出品者が過去に同じようなトラブルを何度も起こしていないか、あったとしてもどのように対応したのかは重要なチェックポイントです。プラスの評価よりも、マイナスの評価コメントを見てみるとよいでしょう。
▼2. 果物や野菜の量
果物や野菜は、5kgや10kgなど重さ単位で販売されていることも多いです。しかし普段、果物や野菜を購入するときは、重さではなく個数の方を重視しませんか？ りんご10kgと言われても、一体何個なのか分かりにくく、予想と違う個数が届くと困ってしまうかもしれません。筆者はおおよその個数をチェックするようにしています。
▼3. 到着までの日数
発送前に収穫作業を行うという出品者もいるため、購入してから到着までどのくらいの日数がかかるのかも確認しておきたいところ。長期で家を留守にすることがあるのなら、発送までに要する時間を出品者に問い合わせてみましょう。
▼4. 送料の負担者
箱に入った食品はサイズが大きくなって、送料が高くなってしまうこともしばしば。メルカリでは送料を出品者が負担している場合が多いですが、食品は購入者が送料を負担する着払いの出品物も少なくありません。販売価格が安いと思って即購入する前に、必ず送料の負担者を確認してください。
出品者によっては、追加で送るなどの対応をとってくれることもあります。一方で、商品説明に「傷みを考慮して、多めに入れています」と書かれていることも。箱単位で販売されている商品によくありますが、こういった注意書きのある商品は、特別な対応をとってもらうことが難しいかもしれません。判断が難しい場合は出品者と話し合いつつ、メルカリ事務局にも連絡をして指示を仰ぎましょう。
▼開封されている食品
例えば、中に個包装の食品が複数入っている大袋のパックは、中のものが未開封でも外装が開封されていたらアウトです。また、複数の開封済み食品を詰め合わせたものも出品禁止物になっています。
▼「無農薬」と書かれているもの
農産物を出品する際に「無農薬」と表示することは、農林水産省の「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」によって禁止されています。本当に無農薬であってもルール違反になるので、購入は見送りましょう。
参考：安全面、衛生面に問題のある食品類（禁止されている出品物）
メルカリに出品されている食品は、お手頃価格のものが多かったり、中にはレアな食品もあったりするので、探してみると楽しいです。一方で、出品者の評価や送料の負担など、きちんと確認しておいた方がよい項目もあるので、その点を踏まえ、購入を検討しましょう。ちなみに筆者はこれまで何度か食品を買っていますが、クレームを入れたくなるような商品には出会っていません。
▼川崎 さちえプロフィール
ネットオークション歴20年以上、フリマアプリ歴10年以上。NHK「あさイチ」をはじめとした多数の情報番組に出演し、経験に基づいた実践型のフリマアプリやオークションやの魅力を伝えている。All About フリマアプリ・ネットオークションガイド。
(文:川崎 さちえ（フリマアプリ・ネットオークション ガイド）)
